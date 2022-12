Skunkape Games annonce aujourd’hui qu’il développe Sam & Max : The Devil’s Playhouse Remastered. Le jeu sera disponible dans le courant de l’année 2023.

Cela fait suite aux Remastered d’autres jeux de la série. Une version remastérisée de Sam & Max : Save the World est arrivée sur Nintendo Switch fin 2020, suivie de Sam & Max : Beyond Time and Space l’année suivante. Sam & Max : The Devil’s Playhouse Remastered n’a techniquement pas été annoncé pour une plateforme spécifique. Cependant, il est logique que Skunkape Games achève la trilogie sur la console actuelle de Nintendo.