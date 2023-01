La banche nippone de Bandai Namco a annoncé sur son site de recrutement qu’il recherchait de nouvelles personnes pour travailler sur les projets contractuels de la société avec Nintendo.

Quel que soit le projet, il s’agira d’un jeu d’action en 3D vraisemblablement basé sur une série clé de Nintendo. Nintendo et Bandai Namco n’ont pas encore révélé officiellement ce projet plus qu’intrigant. On a hâte d’en savoir beaucoup plus sur ce projet, mais vu les annonces de recrutement, le développement semble encore assez peu avancé, il faudra donc prendre son mal en patience.

La première nouvelle du projet commun entre Bandai Namco et Nintendo est apparue en avril 2022, date à laquelle trois offres d’emploi ont été publiées sur le site Web de Bandai Namco pour un projet sous contrat avec Nintendo et ces offres sont à nouveau disponibles.