Pour rappel, Persona 3 Portable sort le 19 janvier sur Nintendo Switch, mais aussi PC, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S (inclus dans le Gamepass).

Ce matin, un leaker qui a précédemment révélé qu’Atlus travaille sur un remake de Persona 3 reconfirme le développement du jeu. La suite de la franchise Persona est un mystère depuis la sortie de Persona 5 Royal en 2019, car Atlus s’est attardé sur le RPG, le portant sur les consoles PC, PS5, Nintendo Switch et Xbox en 2022.

La sortie de Persona 3 a marqué le début de la dynamique actuelle de la franchise Persona. Alors que la version originale de Persona 3 sur PlayStation 2 a eu des résultats médiocres par rapport au premier et au deuxième jeu Persona, ses remakes, Persona 3 FES et Persona 3 Portable, ont tous deux considérablement amélioré le jeu. Ces versions ont contribué à élargir le public occidental, ce qui a entraîné la croissance de la franchise pour Persona 4, Persona 5 et de nombreux autres jeux dérivés.

Persona 3, sorti en dehors du Japon sous le nom de Shin Megami Tensei : Persona 3, est un jeu de rôle de 2006. Le jeu PlayStation 2 a été initialement publié par Atlus au Japon en juillet 2006 ; la sortie en Amérique du Nord a été reportée à 2007 en raison de complications liées à la publication du livre d’art officiel. Persona 3 FES, une version étendue avec des changements supplémentaires et un nouvel épilogue jouable, est sorti au Japon en 2007 et au niveau international l’année suivante. Dans Persona 3, le joueur endosse le rôle d’un lycéen qui rejoint le Specialized Extracurricular Execution Squad (SEES). Cette dernière est une équipe d’étudiants qui se penche sur l’Heure Sombre, un moment entre le jour et le lendemain dont peu de gens ont conscience. Le joueur pénètre dans le Tartarus, une grande tour remplie de Shadows, des créatures qui se nourrissent de l’esprit des gens, pendant la Dark Hour. Chaque membre du SEES a la possibilité de faire appel à une Persona, qui est une manifestation de son moi intérieur, pour combattre les Shadows.

Atlus a confirmé tôt le matin du jour de l’An qu’il avait des projets importants pour 2023. Ces projets commenceront par les portages précédemment annoncés de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden, remastérisés pour les plateformes modernes. Cependant, Atlus a également confirmé que plusieurs « nouveaux titres inédits » sont en préparation, bien qu’aucun nom ou indice spécifique n’ait été fourni.

Sur ResetEra, les fans ont spéculé sur les annonces de Persona qui pourraient être faites par Atlus en 2023. Un utilisateur a évoqué une rumeur de longue date concernant un remake de Persona 3, se demandant s’il était toujours d’actualité avec la réédition de Persona 3 Portable par Atlus. Cette question a suscité une réponse de l’initié lolilolailo, qui avait déjà annoncé la venue de Persona sur Xbox Game Pass en 2022. Selon lolilolailo, le remake de Persona 3 « est toujours réel ». Le remake de Persona 3 serait similaire à Persona 5 graphiquement parlant et au niveau des fonctionnalités QoL, et les deux jeux partageraient le même moteur graphique.

Un commentaire de suivi demandant pourquoi Atlus rééditerait Persona 3 Portable si un remake était en cours de développement a également reçu une réponse. lolilolailo a expliqué, tout simplement, « C’est Atlus ». Plus précisément, ils affirment qu’une version actualisée de Persona 3 Portable permettra de porter la saga Persona » entière » sur les nouvelles consoles. Atlus peut capitaliser sur le jeu original, puis sur le remake avec ses graphismes semblables à ceux de Persona 5 et ses améliorations de qualité de vie plus tard.

Pour être clair, lolilolailo n’annonce a aucun moment que le remake de Persona 3 fait partie des annonces prévues par Atlus pour 2023. Il est tout à fait possible que le remake, s’il existe, soit lancé beaucoup plus tard. Ce qui permettrait à Persona 3 Portable d’avoir un peu de de temps pour respirer et exister.