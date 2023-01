Après la déception Megaton et la sortie lunaire de Inazuma Eleven, on a hâte d’en savoir plus.

Dans la carte de vœux de Level-5 (l’une des nombreuses cartes compilées par Famitsu), l’éditeur annonce que l’année 2023 sera riche en nouveautés. Il s’agira notamment de détails sur le prochain Inazuma Eleven : Victory Road of Heroes mais aussi de toutes nouvelles licences.

This year, the 25th anniversary, we will take on new challenges! In addition to new information on » Inazuma Eleven « , we are also planning to announce a completely new work, so please look forward to it!