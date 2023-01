Sortie en Juillet 2021, Fuga: Melodies of Steel s’est avéré être un RPG au tour par tour bien plus sombre qu’il n’y parait. Fort du succès de ce premier opus, il semblerait que la date de sortie du second volet soit bientôt annoncé, si l’on en croit ce tweet de Gematsu. Un nouveau trailer présentant les différentes nouveautés de gameplay et la date de sortie définitive, sera dévoilé le 26 Janvier !

Avez-vous joué au premier opus ? (si jamais une démo est disponible via la fiche du jeu sur le Nintendo eShop)

En attendant, nous vous proposons de revoir le premier trailer:

The release date, latest trailer, and newest information for Fuga: Melodies of Steel 2 will be announced on January 26: https://t.co/vkzeixYtig Gematsu page: https://t.co/yb3tbnrAfx pic.twitter.com/81eUsIFyId — Gematsu (@gematsu) January 3, 2023

La suite tant attendue de Fuga: Melodies of Steel est là !

Une année s’est écoulée… et nos valeureux enfants se retrouvent de nouveau embarqués dans un char ! Quel terrible destin les attend, et quels autres secrets renferme ce bas monde ?

Ce magnifique RPG au tour par tour est de retour avec encore plus de tactiques, d’aventures et d’histoires palpitantes ! Un système de combat amélioré pour plus de stratégie ainsi qu’un tout nouveau système d’événements vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie !

source