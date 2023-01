Hanging Gardens Interactive est un studio allemand assez discret. Nous savons qu’il vient de Stuttgart, et que leur premier jeu, était une commande pour le musée d’histoire de cette même ville. Nous supposons que ce sont des anciens étudiants, vu qu’ils remercient leurs professeurs dans les crédits du jeu. Ce sont les seules informations que nous avons trouvées sur ce développeur qui nous présente un jeu de réflexion musical, Sonority. Il est édité par Application Systems Heidelberg et disponible sur l’eShop depuis le 21 décembre au prix de vingt euros.

Un gameplay basé sur la musique

Connaissez-vous ce jeu où nous incarnons un petit être qui ressemble à un elfe ? Vous savez, ce jeu en 3D, où avec l’aide d’un instrument à vent, nous allons dans des temples en résolvant des énigmes pour que le monde retrouve son harmonie ? Vous avez trouvé ? Et non, nous ne sommes pas dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time, mais bel et bien dans Sonority, un jeu dont nous repérons directement l’inspiration.

Nous incarnons Esther, une jeune femme qui parle aux animaux, et dont son grand ami, un ours nommé Batama, est malade. Esther, qui a entendu la légende d’une mélodie qui permettrait de soigner toutes les maladies, décide de partir à sa recherche. La jeune femme va faire la rencontre d’un raton-laveur un peu grincheux, mais qui va pourtant nous guider pendant toute notre aventure.

Sonority est un jeu de réflexion musical. Nous devons résoudre des énigmes à l’aide des instruments et des notes que nous allons débloquer tout au long du jeu. La mécanique est plutôt simple et s’assimile rapidement : à l’aide de notre musique, nous pouvons déplacer des blocs qui libéreront notre passage.

Nous aurons la possibilité de lever les blocs ou de les descendre, de les faire tourner, et nous aurons parfois à résoudre des énigmes pour ouvrir des portes. Nous devrons aussi, par moment, retrouver la mélodie que nous venons d’entendre. Il suffit de placer deux notes descendantes (la puis sol) dans les endroits réservés pour faire descendre le bloc d’un étage. Jouer un mi puis un do fera descendre le bloc de deux cases. A contrario, les notes montantes permettront de faire monter les blocs.

Nous commençons avec deux notes, le do et le ré, et nous débloquerons le reste des notes pour aller jusqu’à l’octave supérieure. Nous débloquerons aussi d’autres instruments qui possèdent leur propre gamme et qui seront à utiliser sur des emplacements spécifiques. Plus nous obtenons de nouvelles notes, plus les énigmes seront compliquées à résoudre.

Sonority un jeu facile à prendre en main, accessible, et dont le gameplay est reposant. La possibilité de jouer de la musique quand on se déplace est peut-être anodin, mais c’est une activité qui permet de nous amuser pendant que nous nous déplaçons.

Une bande-son excellente

Les casse-têtes sont variés et la difficulté bien équilibrée. Même lorsque nous arrivons à la fin, avec des défis de plus en plus complexes, le jeu continue à être agréable. Parfois, dans les jeux de réflexion, les énigmes paraissent si difficiles qu’elles sont rébarbatives et démotivent le joueur. Nous avons apprécié la façon dont Sonority réussit à rendre son gameplay de plus en plus difficile tout en gardant son accessibilité du départ. Elle nous permet de garder notre plaisir intact tout au long de son aventure.

Sonority possède un scénario certes classique, mais qui, dans un jeu de réflexion, apporte une véritable plus-value. L’histoire contribue à rendre l’expérience bien plus vivante que la plupart des jeux où nous ne faisons que résoudre des énigmes à la chaîne. Ici, réussir les puzzles nous offre aussi la possibilité d’en découvrir un peu plus sur le lieu dans lequel nous évoluons. Cette récompense est vraiment appréciable et donne du sens à ce que nous faisons.

Nous avons aussi des notes lumineuses à trouver tout au long des niveaux afin d’en apprendre un peu plus sur les évènements qui ont précédés notre arrivée. Impossibles à trouver d’une seule traite, les notes lumineuses donnent des raisons de retourner sur le jeu afin de compléter entièrement notre connaissance sur son univers.

La musique de Sonority est excellente. Mélangeant des chansons instrumentales, et d’autres en langue allemande et anglaise, toutes ces mélodies sont un véritable régal pour nos oreilles. La bande-son donne tout son sens à un jeu dont tout le gameplay est basé sur la musique. Elle pourrait même faire taire les grincheux qui sont persuadés que la langue allemande est juste agressive. De plus, nous apprécions les mélodies que nous créons vers la fin du jeu lorsque nous résolvons des énigmes.

Le jeu est idéal pour jouer avec des écouteurs en mode portable, à condition que personne ne cherche à vous sortir de ce petit cocon confortable dans lequel vous serez.

Les graphismes, en 3D, sont intéressants. Nous sommes dans des décors travaillés dans le style médiéval avec des jolis effets de lumière.

Globalement, nous avons passé un très bon moment sur Sonority que nous recommandons pour tous ceux qui aiment les jeux de réflexion à l’ambiance paisible, et en général, pour tous les amoureux de musique.

Mais une faible durée de vie et quelques bugs

Cependant, malgré toutes ces qualités, Sonority possède aussi quelques défauts qui ont gênés notre expérience. Tout d’abord, les notes sont en anglais. (C représente do, D représente ré et ainsi de suite.) Ce ne sera pas un problème pour ceux qui ont déjà lu une tablature, mais les moins expérimentés pourront être rapidement perdus avec ces lettres qui ne représentent certainement rien pour eux.

De plus, nous nous perdons très régulièrement dans Sonority. La carte ne nous aide pas vraiment à savoir où nous allons, et alors que nous avons fait le jeu en plusieurs sessions, nous n’arrivions plus à nous rappeler du trajet pour aller d’un point A à un point B. Rien qu’avoir le nom des lieux sur la carte aurait pu nous éviter bien des rallonges.

Sonority souffre aussi de quelques bugs qui nous forcent à relancer le jeu. Ces petits détails peuvent frustrer le joueur dans sa progression et diminuer le plaisir que le jeu procure. La caméra est très rigide et peut parfois être vraiment gênante dans les énigmes que nous souhaitons résoudre.

La durée de vie est assez faible pour le prix de vingt euros. En effet, vous pourrez terminer l’aventure en trois à cinq heures, en fonction de votre vitesse, et bien sûr, si vous ne vous perdez pas trop. Même si ces heures ont été très agréables, nous avons quand même la sensation que le jeu aurait pu nous proposer un contenu un peu plus conséquent pour le prix.

Dans les points négatifs mineurs, la musique en allemand n’a pas été traduite. Les paroles sont pourtant très belles et les non-germanophones ne peuvent en profiter.

Les graphismes semblent aussi être moins beaux sur la Nintendo Switch en comparaison à l’ordinateur, et les déplacements du raton-laveur semblent parfois aussi peu naturels.

Heureusement, tous ces petits défauts n’altèrent que très peu l’expérience générale que nous avons eu sur Sonority, qui s’avère être un jeu indépendant très agréable.

Conclusion 7.2 /10 Sonority est une très belle surprise. Jeu de réflexion en 3D dont les mécaniques reposent sur la musique que nous jouons, c'est le jeu idéal pour se relaxer avec des énigmes qui ne sont jamais redondantes ou frustrantes. De plus, nous avons le droit à une histoire qui nous sert de fil rouge et donne du sens à notre aventure. Les graphismes sont intéressants et la bande-son est vraiment excellente. Nous regrettons juste la faible durée de vie (3 à 5 heures) et quelques bugs qui malheureusement amenuisent la force du titre.

