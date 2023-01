Paris, le 10 janvier 2023 – La nouvelle bande-annonce du jeu Tales of Symphonia Remastered, qui sortira sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™ le 17 février 2023 et qui sera compatible PlayStation 5 et Xbox Series X|S, dévoile les fonctionnalités que les joueurs devront apprendre à maîtriser pour sauver le monde.

Pour accomplir leur mission, les personnages devront explorer un vaste monde en déclin et tenter de sauver Sylvarant et Tethe’alla. Grâce à de puissantes techniques de combat et des combos d’attaques spéciales, les joueurs pourront venir à bout de leurs terribles adversaires. En plus des armes et accessoires à collecter tout au long de l’aventure, les personnages auront la possibilité de confectionner des items pour les aider à surmonter tous les dangers. La quête sera périlleuse et pour réussir, ils devront rester forts et unis jusqu’au bout.

Le combat pour la liberté et pour un monde meilleur fait rage dans Tales of Symphonia Remastered, une version remastérisée d’un des épisodes les plus populaires de la franchise Tales Of.