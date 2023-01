Ça c’est mon fusil. Y en a beaucoup comme ça, mais lui c’est le mien. Mon fusil c’est mon vrai copain. Lui c’est ma vie. Il faut que je maîtrise mon fusil comme il faut que je maîtrise ma vie. Car sans moi, mon fusil ne sert à rien. Et sans mon fusil je ne sers plus à rien. Je fais le vœu pour mettre dans le mille. J’ai plus de précision que mon ennemi qui essaie de m’abattre. C’est moi qui dois l’abattre avant qu’il ne m’abatte. Et je le ferai. Je promets à Dieu de garder cette foi. Mon fusil et moi-même sommes les défenseurs de la patrie. Nous sommes maîtres de nos ennemis. À nous deux nous sommes les sauveurs de ma vie. Que Dieu m’aide, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’ennemi, et la paix. Amen.

Les Marines meurent, c’est pour ça qu’on est là

Bienvenue dans le crossover du jeu Tetris et du film Full Metal Jacket : Save Room, qui est un jeu de réflexion/puzzle. Dans ce jeu il faut agencer des armes dans des caisses et y faire tenir les armes, les munitions et tous les objets qui sont disposés sur une table côté droit de l’écran. Dans la vraie vie, une Save Room est la pièce sécurisée dans laquelle les soldats se préparent et préparent leur matériel avant de partir au combat.

Le jeu se compose de quarante niveaux de difficulté croissante sachant qu’à chaque fois qu’il y a une arme elle doit être chargée avant de valider le niveau et il y a aussi des objets à combiner pour pouvoir créer des balles, fabriquer des munitions mais aussi élaborer des potions de soins. Pratiquement, chaque objet ou arme est constitué d’un nombre de carrés. Un pistolet c’est cinq carrés, un fusil c’est huit carrés, une grenade c’est deux carrés et chaque valise de transport est constituée d’un nombre limité de cases dans lesquelles il faut agencer le matériel pour que tout tienne en optimisant la gestion de l’espace.

Chaque nouveau tableau commence avec sur le côté gauche la valise à remplir et sur le côté droit différents éléments qu’il faudra soit combiner entre eux avant de les mettre dans la valise ou à placer directement dans la valise.

Mais le corps des Marines vit à jamais

Graphiquement le jeu est plutôt correct, on reconnaît bien chaque type d’arme que ce soient des fusils de combat, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs de type Uzi, des pistolets automatiques, des revolvers, des lance-roquettes. Sur le plan sonore, une seule musique plutôt douce et jouée au piano accompagnera le joueur. Le niveau de difficulté de chaque tableau n’étant pas très élevé, la musique n’est pas un problème pour la concentration.

Le jeu propose des petits trucs en plus. Il faut par exemple veiller à être en pleine santé pour valider chaque niveau et pour ce faire il faut avaler des potions en combinant des herbes qui se trouvent dans les objets à notre disposition. Dans le même ordre d’idée, il faut parfois créer une potion tout en étant en bonne santé, puis manger un œuf pourri pour perdre de la vie et boire la potion créée pour avoir sa barre de vie pleine tout en s’étant débarrassé de deux objets nécessitant l’un une case, l’autre deux dans l’inventaire.

La durée de vie du jeu Save Room est plutôt minime, chaque niveau se terminant en quelques minutes, il faudra deux à trois heures au maximum pour voir la fin du jeu. Dans tous les cas le jeu est prenant, la difficulté est progressive et donne envie d’avancer de niveau en niveau sans aucun problème. Question de rejouabilité, à part si l’on est fan de ce genre de jeux d’énigmes, il y a peu de chance pour que le joueur revienne à Save Room.

Conclusion 4.8 /10 Save Room est un jeu qui remplit sa mission : divertir tout en faisant réfléchir le joueur. Le problème va concerner sa durée de vie qui est très faible et sa rejouabilité qui est inexistante. Les férus de jeux de réflexion passeront un bon moment, les autres auront l'impression de jouer à un jeu sur téléphone mobile. LES PLUS Une difficulté progressive

Une difficulté progressive Un concept sympa LES MOINS Très très court

Très très court Pas de rejouabilité Détail de la note Graphismes 0

Ambiance sonore 0

Durée de vie 0

Fun 0

Difficulté 0