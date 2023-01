RogueCube est un jeu d’un studio de développement indépendant, Bipolar Dawn, dont on ne sait pas grand-chose : même la page de leur site internet n’existe plus. Nous savons qu’ils ont sorti en 2020 le jeu de football World Soccer Strikers ’91 sur ordinateur et Xbox, un jeu de football à l’ambiance rétro. RogueCube, lui, est sorti sur la Nintendo Switch en août 2020 au prix de cinq euros. Développé avec l’aide de Ratalaika Games, il est édité par ce même studio.

Nuclear Throne…

Le titre de RogueCube ne présente aucune ambigüité : nous avons affaire à un roguelike avec des cubes. Dans ce monde créé de façon procédurale, notre but est de tuer les ennemis avec les armes que nous trouvons pour arriver jusqu’à la fin. Chaque niveau est constitué de trois donjons, et tous les trois donjons, nous tombons sur un boss.

Chaque donjon regorge d’ennemis de toutes sortes et d’armes à récupérer. Vous avez le droit à deux armes sur vous, afin de choisir le meilleur moyen de tuer les vagues qui s’enchainent. Êtes-vous plutôt mêlée, AOE, ou peut-être préférez-vous la précision ? À vous de choisir l’arme qui vous permettra d’arriver à vos fins.

Si vous êtes habitués au roguelike, la prise en main ne vous surprendra pas : avec le joystick gauche vous vous déplacez, et avec le joystick droit vous visez. « ZR » nous sert à tirer, alors que « ZL » permet d’utiliser notre capacité spéciale.

Le gameplay de RogueCube est vraiment très familier, nous sommes directement en terrain connu et pour cause : RogueCube n’est qu’une pâle copie d’un jeu qui est lui sorti en 2013, Nuclear Throne. Le gameplay nerveux, le type de munitions, les armes (même si certaines sont empruntées à Left 4 Dead pour la référence), le level design, les ennemis, et même les graphismes sont repris du jeu développé par Vlambeer.

Nous avons en permanence l’impression de jouer à une version bas de gamme du jeu susmentionné, plus lent, moins beau, moins maniable, moins d’ennemis, moins d’armes, moins de personnages jouables et une IA moins intelligente. En d’autres termes, RogueCube, même s’il n’est pas mauvais, sent clairement le jeu réchauffé.

Le titre de Bipolar Dawn est aussi ridiculement simple par rapport à son prédécesseur et ne tient pas du tout la comparaison. Certains pouvoirs que nous débloquons au fil du jeu rendent la progression d’une simplicité consternante. Nous gagnons par exemple la visée automatique, ce qui retire automatiquement toute la difficulté du soft.

À titre de comparaison, il nous a fallu une dizaine d’heures pour gagner sur Nuclear Throne alors qu’une seule petite heure nous a permis d’arriver au bout de RogueCube.

Certains ennemis sont pourtant intéressants, comme l’oursin qui se déplace sournoisement vers nous, mais ces ennemis auraient eu leur place sur un jeu propre à eux, avec ses propres mécaniques et ses propres niveaux. Le nombre de personnages jouables, pour un jeu à cinq euros, est lui aussi intéressant, mais le manque de difficulté de RogueCube retire l’intérêt d’une telle variété.

… Mais en moins bien

Face à un copié-collé aussi évident, à qui s’adresse RogueCube ? Ceux qui n’ont que cinq euros en poche, qui n’ont jamais joué à Nuclear Throne (13€), ni à un autre roguelike de meilleure facture comme Enter the Gungeon (15€), pourront peut-être trouver leur bonheur, bien que les deux jeux que nous vous mentionnons sont souvent soldés, rendant alors l’argument du prix caduc.

Les graphismes ne sont qu’une version très en deçà du jeu de Vlambeer, ces derniers ne sont pourtant pas ses premières qualités. Nous avons un cube et c’est tout. Les décors ne sont pas très travaillés et même si les couleurs changent, nous avons l’impression d’être dans les mêmes niveaux. La bande-son est passable, elle n’est pas exceptionnelle. Nous notons cependant que le bruit des ennemis qui meurent fait un couinement qui nous amuse.

Le jeu possède quelques défauts qui peuvent altérer le gameplay. Déjà, nous avons très peu de vie, et certains monstres peuvent vous tuer d’un coup. De plus, vous pouvez atterrir dans un niveau et mourir en moins de trois secondes, le jeu n’étant pas très clément avec le joueur. L’IA n’est pas très intelligente. Elle se déplacera de la même façon que certains Pokémons dans Légendes Pokémon : Arceus, c’est-à-dire, en répétant le programme que le développeur leur a assigné sans aucune sensation de réalisme. Certains boss sont aussi d’une telle simplicité que nous pouvons les battre sans bouger le petit orteil.

Malgré tout, il faut le souligner, le prix de cinq euros est alléchant, et la durée de vie, respectable. Il faut cependant avoir en tête que RogueCube, pour un tarif certes deux fois moins grand que Nuclear Throne, propose une expérience infiniment inférieure que son grand frère.

Conclusion 3.4 /10 RogueCube est un copié-collé de Nuclear Throne. Pour cinq euros, il propose une expérience qui tente de reproduire le jeu de Vlambeer, que ce soit dans les mécaniques, le gameplay, les graphismes, les personnages, les armes… sans jamais réussir à égaler une seule fois le niveau de son prédécesseur. En résulte un jeu pas si mauvais que ça, mais sans originalité, ni intérêt. Pourquoi dépenser cinq euros pour un ersatz d’un jeu qui est déjà régulièrement en soldes ? LES PLUS Tout ce qui vient de Nuclear Throne

