Lesquin, le 12 janvier 2023 – NACON et le studio Cyanide sont heureux d’illustrer la collaboration avec le Guide MICHELIN dans une nouvelle bande-annonce du jeu Chef Life : A Restaurant Simulator, à l’occasion de l’ouverture des précommandes. Le jeu permet au joueur de s’immerger dans la vie d’un restaurateur et de progresser pour espérer gagner des distinctions culinaires du Guide MICHELIN : il doit pour cela exceller en cuisine, choisir les meilleurs ingrédients et s’appuyer sur son équipe pour satisfaire ses clients au quotidien. Le jeu sera disponible le 23 février, sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Trois distinctions officielles du Guide MICHELIN en jeu

Dans Chef Life, le joueur doit s’assurer de la qualité des ingrédients et des plats servis autant que de la bonne gestion du service, tout en gérant ses finances pour pouvoir faire prospérer son restaurant.

Pour espérer être sélectionné par le Guide MICHELIN, et obtenir une de ses célèbres distinctions de cuisine, il doit prendre en compte plusieurs critères qui seront évalués par un Inspecteur anonyme, comme dans la réalité.

La sélection par le Guide MICHELIN est la première marche vers l’Etoile et le Bib Gourmand : pour se faire, le joueur doit présenter une cuisine de qualité. Ainsi, le joueur doit atteindre un certain niveau dans le jeu et surtout s’assurer de la qualité de ses plats lors des services pour que les clients soient satisfaits.

Le joueur peut ensuite décider vers quel type de restaurant il souhaite s’orienter : un restaurant bistronomique ou un établissement gastronomique.

Le Bib Gourmand, distinction officielle, est décernée aux joueurs qui choisissent de créer un restaurant aux prix abordables tout en assurant une qualité des plats élevée, comme dans la vraie vie. La constance de la clientèle est également un critère capital pour l’obtention de cette récompense.

Enfin, le joueur peut choisir de viser l’iconique Etoile du Guide MICHELIN et ainsi devenir un restaurant Etoilé. Pour cela, l’excellence de sa cuisine est jugée sur plusieurs critères basés sur les mêmes piliers d’évaluation qui composent la célèbre méthodologie des inspecteurs anonymes du Guide : le choix des produits, la maîtrise des techniques culinaires, l’harmonie des saveurs, l’expression de la personnalité du chef/de la cheffe dans l’assiette, et la régularité de la qualité de l’expérience proposée.

Un système de récompenses réaliste

Temps fort de l’actualité gastronomique, la remise des Etoiles du Guide MICHELIN est un événement annuel très attendu pour les restaurateurs français et internationaux. Pour coller à la réalité au maximum, Chef Life propose au joueur de recevoir in-game une tenue officielle et une plaque associée pour chacune des distinctions qu’il a gagnées. L’occasion pour lui de se distinguer encore plus grâce à l’excellence de son établissement et la personnalité de sa cuisine.

Chef Life : A Restaurant Simulator sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC le 23 février 2023.