Dès le 20 janvier 2023, réveillez le Dragon divin et croisez le fer aux côtés de héros légendaires pour sauver le continent d’Elyos

18 janvier 2023 – Dernier volet de la grande et célèbre série de RPG stratégiques, Fire Emblem Engage débarque ce vendredi sur Nintendo Switch.

Tous les 1000 ans, des héros légendaires, les Emblèmes, octroient un incroyable pouvoir à quiconque aura réuni les 12 anneaux d’Emblèmes. L’heure de ce rituel approche, et Alear, le Dragon divin de la prophétie, s’éveille pour rassembler les anneaux et ramener la paix sur le continent. Cependant, le Dragon déchu Sombron, éternelle némésis du Dragon divin, est aussi revenu à la vie et cherche à s’approprier la puissance des anneaux. Alear et celles et ceux restés fidèles au Dragon divin sont l’unique rempart contre les ambitions de Sombron…

Joueuses et joueurs commanderont l’armée du Dragon divin lors de combats au tour par tour, aux quatre coins du continent d’Elyos. Chaque affrontement sera différent, exigeant une stratégie propre et une approche particulière en fonction des forces et faiblesses de chaque unité. L’utilisation du triangle des armes sera primordiale pour remporter les combats, en cela que chaque arme possède un avantage sur une autre. De plus, autant les héros que les troupes ennemies se servant d’arts spéciaux obtiendront un avantage sur leurs opposants, à grand renfort d’arcs, de grimoires, et de lames.

Planifier ses attaques avec soin est primordial lorsque vous commandez chaque héros, doté de pouvoirs et d’armes spécifiques : tirez profit des environnements, de la position, et des talents particuliers des personnages. Votre but est de vaincre l’ennemi sur un champ de bataille quadrillé. Il est aussi possible de récupérer des anneaux d’Emblèmes et de les utiliser en combat pour invoquer des Emblèmes, des héros légendaires tels que Marth et Sigurd. Les Emblèmes confèrent leurs pouvoirs et talents en combat, et partagent leurs capacités avec les personnages, lorsque le lien les unissant est assez fort.

De plus, joueuses et joueurs pourront personnaliser leur expérience de jeu via un panel complet d’options de difficulté et de modes de jeu pour tous types de niveaux de compétence. Les modes « Normal », « Difficile » et « Expert » vous attendent, et si vous désirez une expérience plus détendue, optez pour le mode « Combat Auto » pour ne pas vous préoccuper de l’aspect stratégique des combats. Enfin, dans le « Mode Débutant », vos unités trouvant la mort en combat seront ramenées à la vie, contrairement au « Mode Classique », où ces mêmes unités disparaîtront pour toujours. En cas d’erreur de stratégie en combat, vous pourrez utiliser un cristal temporel draconique pour remonter le temps et essayer à nouveau, peu importe le mode de jeu sélectionné.

Le pass d’extension pour Fire Emblem Engage*, comprenant quatre packs de DLC disponibles au fil du temps, sera aussi proposé lors du lancement du jeu. Le premier pack DLC, proposé concomitamment au lancement du jeu, comprendra des Emblèmes additionnels, de nouveaux accessoires, et bien plus encore.

Fire Emblem Engage arrive sur Nintendo Switch le 20 janvier 2023. Joueuses et joueurs se réveilleront en tant que Dragon divin et combattront aux côtés des héros légendaires pour sauver le continent d’Elyos de la destruction.

* Pass d’extension pour Fire Emblem Engage vendu séparément.