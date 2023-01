PARIS, le 18 janvier 2023 – Tales of Symphonia raconte l’histoire de deux mondes, Sylvarant et Tethe’alla. Deux mondes intimement liés l’un à l’autre. L’anime raconte également l’histoire de Lloyd et de ses amis alors qu’ils tentent de sauver Sylvarant sans entrainer la perte de Tethe’alla.

Les épisodes de Tales of Symphonia The Animation sortiront régulièrement, avec le premier épisode disponible aujourd’hui au lien suivant : LINK. Les épisodes sont sous-titrés en anglais ainsi qu’en français, italien et espagnol.