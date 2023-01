Watford, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 30 juin 2022 : Wired Productions, le développeur indépendant Rogue Sun et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée au format physique de Tin Hearts, un jeu d’aventure et de réflexion façon Lemmings, se déroulant dans un univers victorien alternatif.

Guidez vos intrépides soldats de plomb jusqu’à leur objectif et vous découvrirez une histoire épique et touchante, habilement tissée dans un monde mystérieux rempli de jouets, d’énigmes et d’aventures.

Tin Hearts sera lancé en édition physique le 20 avril 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

À propos de Tin Hearts :

Derrière chaque grande invention se cache une histoire incroyable. Par les créateurs de la série Fable, Tin Hearts : un jeu d’aventure et de puzzle immersif intégré dans une histoire puissante d’amour et de compromis.

Guidez une troupe de petits soldats de plomb facétieux au sein d’un monde rempli de magie, à l’aide de différents appareils fantaisistes et créatifs pour les faire rebondir, tirer et planer jusqu’à leur objectif. Traversez plus de 40 niveaux d’énigmes impliquant manipulation du temps et orientation de soldats et créez de nouvelles voies à suivre pour vos jouets. Résolvez ces puzzles de plus en plus brillants pour dévoiler l’histoire émouvante et inspirante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne.

Caractéristiques principales :

EMBARQUEZ SUR UN CIRCUIT DE PUZZLES

Contrôlez les canons miniatures pour dégager la route, rebondissez sur le trampoline pour atteindre de nouvelles hauteurs et manipulez les gonfleurs de ballons pour aider vos soldats à parvenir à leur destination !

Contrôlez les canons miniatures pour dégager la route, rebondissez sur le trampoline pour atteindre de nouvelles hauteurs et manipulez les gonfleurs de ballons pour aider vos soldats à parvenir à leur destination ! DÉVOILEZ L’HISTOIRE

Découvrez une histoire d’une profonde émotion portant sur plusieurs générations et dimensions, imbriquée de main de maître dans le monde habité de ce jeu de puzzle. Il y a des indices partout. Trouvez-les dans votre aventure et vous serez récompensé par une histoire humaine, superbement doublée et animée sur trois actes.

Découvrez une histoire d’une profonde émotion portant sur plusieurs générations et dimensions, imbriquée de main de maître dans le monde habité de ce jeu de puzzle. Il y a des indices partout. Trouvez-les dans votre aventure et vous serez récompensé par une histoire humaine, superbement doublée et animée sur trois actes. EXPLOREZ UN MONDE MAGIQUE

Retrouvez le regard d’un enfant dans un magasin de jouets en pénétrant dans un univers victorien alternatif plein de magie baigné dans une atmosphère nostalgique chaleureuse et charmante.

Retrouvez le regard d’un enfant dans un magasin de jouets en pénétrant dans un univers victorien alternatif plein de magie baigné dans une atmosphère nostalgique chaleureuse et charmante. UTILISEZ VOTRE IMAGINATION

Débloquez des pouvoirs pour contrôler les objets dans le monde, depuis les blocs en bois aux tambours et aux trains miniatures. Associez les objets de façons intéressantes et construisez des voies jusqu’à la sortie pour guider vos courageux petits soldats de plomb, et révéler peu à peu les secrets de leur passé.

Débloquez des pouvoirs pour contrôler les objets dans le monde, depuis les blocs en bois aux tambours et aux trains miniatures. Associez les objets de façons intéressantes et construisez des voies jusqu’à la sortie pour guider vos courageux petits soldats de plomb, et révéler peu à peu les secrets de leur passé. MANIPULEZ LE TEMPS

Mettez le temps en pause, accélérez-le ou remontez-le pour modifier le résultat de vos actions et terminer des puzzles de plus en plus complexes.

Mettez le temps en pause, accélérez-le ou remontez-le pour modifier le résultat de vos actions et terminer des puzzles de plus en plus complexes. APPRÉCIEZ LA BANDE ORIGINALE INOUBLIABLE DU JEU

Prenez votre temps pour résoudre les puzzles relaxants et profitez de la bande originale poignante, du compositeur primé Matthew Chastney, dont les génériques comptent entre autres « JOKER », « Chernobyl », et « Bridgerton ».

Prenez votre temps pour résoudre les puzzles relaxants et profitez de la bande originale poignante, du compositeur primé Matthew Chastney, dont les génériques comptent entre autres « JOKER », « Chernobyl », et « Bridgerton ». PAR LES DÉVELOPPEURS DE FABLE

Tin Hearts a vu le jour grâce aux anciens membres de l’équipe de développement d’un talent extraordinaire de Lionhead Studios, responsables de la série acclamée par la critique, Fable.

Tin Hearts sera disponible en édition physique le 20 avril 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.