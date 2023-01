Le jeu est édité par Reedergames et développé par Yookond. Reedergames est connu pour être un éditeur à tout va, en gros ils ont autant de bons jeux que de jeux très mauvais sous le coude. Le développeur Yookond est un jeu développeur qui n’a que 23 ans et il n’a pas encore fait énormément de jeux, il travaille généralement pour lui-même et ses jeux sont graphiquement assez jolis.

La maison de notre protagoniste a été lourdement endommagée par la pluie récemment et il se retrouve à vivre chez les parents de son ami Olivier. Le soir du 30 août il retrouve son club d’astronomie chez Olivier et ils font une petite soirée pour l’occasion d’une comète qui sera visible à l’œil nu. Vous pourrez interagir avec vos collègues du club et chacun va vous raconter une petite histoire (plus ou moins intéressante). Darwin le chat vous permettra d’utiliser le télescope où vous verrez des étoiles en déplaçant votre curseur de loupe. Après tout ça le podcast que Miles l’alligator et Kylie la chienne écoutent dira que la comète passe dans le coin et vous irez sur le toit pour la voir, puis fin de l’histoire et du jeu (ce n’est pas une blague).

Conclusion 3 /10 L’histoire dure à peu près 10 minutes maximum et c’est tout, avec le club comme étant la place sûre pour les personnes avec des différences d’appartenance sexuel. Graphiquement c’est assez joli malgré sa courte durée. La seule musique du jeu est agréable, mais ça ne reste pas dingue. Le jeu est une arnaque puisqu’il coûte 10 € pour proposer une histoire d’identité sexuelle sans trop en parler, alors que la page sur l’Eshop en parle mieux. Darwin le chat asexué, Miles l’alligator pansexuel, Kylie la chienne lesbienne, Olivier le renard gay et votre personnage gay aussi dont on ne connait pas le nom. Le souci c’est que le sujet de l’identité sexuelle est rapidement et vaguement discutée entre les personnages. Pour obtenir l’information de quelle appartenance chaque personnage appartient, il a fallu lire la description du jeu. Le jeu ne donne vraiment pas assez de contenu pour le considérer comme intéressant, pourtant l’idée de mettre en place des personnes pointés du doigt à cause de leur différence est intéressante, mais l’exécution laisse à désirer. LES PLUS C’est joli graphiquement

C’est joli graphiquement L’idée de base pour l’histoire est louable

L’idée de base pour l’histoire est louable Disponible en Français LES MOINS Le jeu dure moins longtemps qu’une pause-café

Le jeu dure moins longtemps qu’une pause-café Parler de d’appartenance sexuelle sans mentionner les termes, c’est vraiment bizarre

Parler de d’appartenance sexuelle sans mentionner les termes, c’est vraiment bizarre La description du jeu explique mieux l’histoire

La description du jeu explique mieux l’histoire Le gameplay ? Y’en a pas et ce n’est pas un visuel novel

Le gameplay ? Y’en a pas et ce n’est pas un visuel novel Une arnaque à 10€

Une arnaque à 10€ Il y a des fautes d’orthographes

Il y a des fautes d’orthographes Même pas en anglais Détail de la note Histoire 0

Graphisme 0

Musique 0

Durée de vie 0