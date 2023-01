« Brave’s Rage » est un jeu de cartes de stratégie en temps réel stimulant. Le gameplay fait référence à la stratégie de construction de deck de jeux, et intègre de manière créative le mécanisme de défense parfait des jeux d’action soul.

Le jeu de deckbuilding Brave’s Rage sortira sur Nintendo Switch comme vient de l’annoncer aujourd’hui l’éditeur Astrolabe Games et le développeur ISVR. Sa sortie est prévue pour le 2 février 2023 pour 19€99. Si Brave’s Rage est précédemment apparu sur PC via Steam, du nouveau contenu est prévu. Il s’agit notamment d’un mode histoire complètement remanié, d’un tout nouveau Brave et de nouveaux looks pour les Braves existants, et plus encore.

« Brave’s Rage » est un jeu de cartes de stratégie en temps réel stimulant. Vous pouvez créer votre propre deck et votre propre équipe, utiliser avec souplesse le temps de balle et un mécanisme de défense parfait, vaincre l’ennemi avec élégance et efficacité et explorer la vérité derrière l’enlèvement de la princesse !

【RÉCIT】

Il était un jour, un dragon maléfique est venu au royaume Aim et a emmené la princesse. King a réussi à sauver la princesse en rassemblant des groupes de braves, mais beaucoup d’entre eux ne sont jamais revenus. Avec cette opportunité, les Forces allaient recommencer quelque chose, même les Diables et les Anciens étaient impliqués.

【CARACTÉRISTIQUE】

* Jeu DBG classique avec une nouvelle saveur

Vous pouvez construire votre jeu de cartes pendant le jeu, et vous pouvez également avoir jusqu’à 2 braves de classes différentes, ce qui est, double construction avec carte et braves, double le plaisir !

* Stratégie en temps réel

Vous pouvez agir quand vous le souhaitez, et un bon timing peut apporter de grands avantages, comme une défense parfaite (tout comme les jeux de type soul).

* fonction de compétence sans verrouillage

Vous pouvez éviter les dégâts en vous déplaçant lorsque vous utilisez des cartes, et vous pouvez également toucher plusieurs cibles pendant que l’ennemi se déplace ensemble. Cela vous donnera une nouvelle expérience totalement différente des jeux de cartes classiques.

* La croissance de Brave

Jusqu’à 8 classes différentes de braves, chaque classe a son arbre de talents unique, et pendant que les braves s’améliorent, ils obtiendront une nouvelle compétence du pool de compétences. Cela mettra votre statique au défi, bonne chance!

* Événements et ennemis

Vous rencontrerez divers événements et différents types d’ennemis au cours de l’aventure, et chaque nouveau tour de jeu est une nouvelle expérience. Choisissez judicieusement vos braves et vos cartes.