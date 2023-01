Le captivant voyage cinématographique Trek to Yomi, imaginé par Leonard Menchiari (The Eternal Castle) et Flying Wild Hog (Shadow Warrior), fera ses grands débuts sur Nintendo Switch le 30 janvier prochain.

Un jeune guerrier fait le serment, sur le lit de mort de son vénérable maître, de protéger sa ville et les gens qu’il aime contre toute menace extérieure. Miné par la tragédie, motivé par le devoir, ce samouraï solitaire entame un périple par delà vie et trépas pour trouver sa voie et paver la route de sa propre destinée. Véritable déclaration d’amour aux grands classiques du cinéma japonais, Trek to Yomi offre des graphismes monochromes somptueux, des combats 2D intransigeants et des énigmes douces dans une aventure remarquée pour son ambiance exceptionnelle.

Une expérience cinématographique Les panoramas époustouflants et les mouvements saisissants, dans l’esprit des grands classiques du film de samouraï, se combinent pour créer une véritable expérience cinématographique.

Des combats virevoltants Engagez plusieurs ennemis à la fois grâce au système de combat intuitif qui met en balance les possibilités offensives et défensives des armes traditionnelles des samouraïs.

Une histoire passionnante Largement inspirée par le folklore japonais, suivez la vie tumultueuse d’Hiroki de sa chute héroïque à son retour rempli d’émotions en passant par sa lutte contre les forces du mal.

Une bande-son envoûtante Les enjeux dramatiques et la tendresse qui se dégagent du jeu prennent corps grâce à une bande-son fascinante, réalisée à l’aide d’instruments populaires de la période Edo.