Une date de sortie définitive vient d’être annoncée pour Minecraft Legends. Les joueurs Nintendo Switch pourront mettre la main sur le jeu à partir du 18 avril 2023. Minecraft Legends sera vendu 39,99 € à la fois physiquement et sur l’eShop de la Nintendo Switch dès le lancement.

Levez haut votre bannière et inspirez vos alliés ! Faites appel à des monstres familiers et à de nouveaux amis pour vaincre les voraces piglins et sauver l’Outre-Monde de leur avidité destructrice.

La corruption du Néant par les porcs se répand dans l’Outre-Monde, brûlant tout ce qu’elle touche. Serez-vous le héros qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les cochons dans des batailles épiques – mais attention : ils ripostent toujours. Attaquez les bases des cochons le jour et défendez vos alliés à la tombée de la nuit. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de dangers, rencontrez de nouveaux amis et retrouvez des monstres familiers. Avec les allays à vos côtés, il ne vous reste plus qu’à sauver le monde.

Découvrez les mystères de Minecraft Legends, un nouveau jeu de stratégie et d’action. Explorez une terre douce aux ressources riches et aux biomes luxuriants au bord de la destruction. Les piglins destructeurs sont arrivés, et c’est à vous d’inspirer vos alliés et de les mener dans des batailles stratégiques pour sauver la surface !