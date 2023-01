Fire Emblem Engage est enfin disponible sur Nintendo Switch et beaucoup sont en train de mener leur guerre sur le dernier Tactical-RPG d’Intelligent System. D’autres attendent peut être leur commande bloqué dans la neige tandis que nous redirigeons les éventuels indécis sur notre test du jeu sur cet article. Comme à chaque sortie alors que les joueurs s’amusent directement sur le jeu, d’autres s’amusent d’une autre manière en décortiquant le code du jeu. Le but étant d’obtenir d’éventuels indices cachés dans le code notamment pour émettre des hypothèses sur les futurs DLC payant du jeu. Pourtant, c’est en s’attelant à cette tache que le modder et dataminer DeathChaos partage sur twitter une anecdote intéressante autour du nom de code de Fire Emblem Engage. Anecdote que nous vous partageons ci-dessous.

La trouvaille du dataminer

Il semblerait que le code du jeu indique qu’en interne Fire Emblem Engage était nommé « Iron19« .

Pourtant, en utilisant le même procédé, il nous est également dit que Fire Emblem: Threehouses était « Iron17 » tandis que les spin-off comme Fire Emblem Warriors: Threehopes était nommé « Seasons« .

Cela signifie qu’il existe un étrange écart entre Fire Emblem: Threehouses et Fire Emblem Engage. Un opus manque à l’appel et les questions sont alors nombreuses. Serait-ce un indice de plus vers la confirmation d’un Remake de Fire Emblem, notamment le remake du quatrième opus Fire Emblem: genearology of the Holy War? Serait-ce un opus qui a été annulé ou qui serait devenu autre chose? Le futur répondra ou non à nos interrogations.

Et vous, que pensez-vous de tout ça?