Vous vous demandez comment sera GoldenEye 007 sur Nintendo Switch par rapport à la version Nintendo 64 ? La vidéo ci-dessus nous donne une comparaison côte à côte des deux versions, et c’est vraiment le jour et la nuit.

GoldenEye 007 entrera dans le catalogue Nintendo 64 de la Nintendo Switch le 27 janvier 2023. Choisissez la campagne solo en incarnant Bond dans GoldenEye 007 et (re)découvrez le mode multijoueur qui permet à 4 adversaires de s’affronter en local ou en ligne. Profitez de l’action explosive d’un mode compétitif haletant en vue subjective ! GoldenEye 007 sera disponible pour tout détenteur d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

L’agent secret mythique 007 débarquera bientôt sur Nintendo Switch dans le catalogue Nintendo 64. Dès le 27 janvier, GoldenEye 007 sera disponible pour tout détenteur d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel et fera partie de la bibliothèque de jeu Nintendo 64 – Nintendo Switch Online.

Incarnez Bond et pénétrez dans un monde d’espionnage avec GoldenEye 007. Votre opération secrète pour stopper le satellite GoldenEye vous fera voyager à travers le monde. Vous infiltrerez des bases souterraines, vous vous battrez dans un train militaire et vous explorerez une jungle épaisse. En cours de route, M vous informera sur vos objectifs et Q vous fournira divers gadgets, mais c’est sur vous seul que repose le succès de cette mission. Sauvez le monde, puis mesurez-vous à d’autres espions en local ou en ligne dans un mode multijoueur pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs. Profitez de l’action explosive d’un mode compétitif haletant en vue subjective !

Il y a beaucoup plus à découvrir avec l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, notamment de grands classiques Nintendo 64, mais aussi d’autres titres :

Mario Kart™ 8 Deluxe – Pass circuits additionnels, vague 3 : Mario Kart 8 Deluxe s’est étoffé de nouveaux circuits avec la 3e vague de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels. Ce DLC propose huit circuits supplémentaires, dont le Mont Éboulis de Mario Kart Tour, et le Jardin Peach de Mario Kart DS. Vous pourrez profiter de Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels sans coût supplémentaire si vous disposez d’un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Avec cette nouvelle vague, 24 des 48 circuits prévus sont maintenant disponibles en DLC. Téléchargez ce contenu maintenant pour profiter des circuits dès leur sortie d’ici fin 2023.

Encore plus de jeux Nintendo 64 : préparez-vous à frapper les blocs-dés, car Mario Party et Mario Party 2 sont de retour ! Cette année encore, des titres seront peu à peu ajoutés au catalogue Nintendo 64 – Nintendo Switch Online, dont 1080 Snowboarding, Excitebike 64 et Pokémon Stadium 2.

La formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel vous offre tous les avantages d’un abonnement Nintendo Switch Online, avec en plus un accès au catalogue des jeux classiques Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, ainsi que des modes de jeu en ligne. L’abonnement payant Nintendo Switch Online + Pack additionnel permet également d’accéder à Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, Mario Kart 8 Deluxe – Pass circuits additionnels et au DLC Splatoon 2: Octo Expansion sans coût supplémentaire.

Les abonnés à l’une ou l’autre des deux formules Nintendo Switch Online peuvent profiter de fonctions de jeu ligne et du cloud des données de sauvegarde pour une vaste sélection de jeux compatibles. Ils peuvent aussi accéder à un catalogue de plus de 100 jeux classiques NES et Super NES, à une application pour smartphone ajoutant des fonctionnalités dans les jeux compatibles, et au jeu compétitif en ligne TETRIS 99.

Les deux formules vous offrent également un moyen idéal de vous connecter pour jouer aux jeux compatibles avec vos amis et vos proches, où qu’ils se trouvent dans le monde. Grâce aux fonctionnalités en ligne de jeux comme Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons, Mario Strikers: Battle League Football, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe et bien d’autres, un abonnement Nintendo Switch Online permet aux joueurs de découvrir tout ce que la console Nintendo Switch a à offrir.