Alors qu’on attend depuis bientôt 2 ans Infinity Strash : Dragon Quest Dai sur Nintendo Switch (qui a été rebooté plusieurs fois apparemment), Square-Enix ne tiendra pas plus longtemps Dragon Quest : The Adventure of Dai en vie avec un succès très très limité

Le jeu mobile rejoint la longue liste des titres n’ayant pas réussi à tenir sur la longueur. L’éditeur confirme ce matin la fermeture des serveurs dans tous les pays le 26 avril prochain, seulement 18 mois après son lancement mondial… La boutique à micro-transactions est déjà fermée aujourd’hui.

Pour voir la fin du jeu, les développeurs promettent de boucler (surtout rusher) les chapitres en cours d’ici le 26 avril.