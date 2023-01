Le prochain tournoi communautaire sur Splatoon 3 aura lieu le dimanche 29 janvier, découvrez comment participer

26 janvier 2023 – La nouvelle édition mensuelle du TentaTournoi Splatoon 3 a lieu ce dimanche 29 janvier dès 14H00. N’importe quelle équipe de 4 joueurs peut prendre part à cette compétition communautaire ouverte à tous les niveaux, débutants comme aguerris. L’équipe gagnante de la phase finale Alpha gagne ce mois-ci des lots Splatoon 3 exclusifs, des Instax Splatoon, ainsi que 2500 Points Or utilisables sur le Nintendo eShop. Une équipe participante sera également tirée au sort pour recevoir des goodies Splatoon afin d’encourager les joueurs qui se lancent dans la compétition.

Le Tentatournoi est un évènement français qui s’appuie sur les structures Toornament et Discord. Au terme des phases de groupe, les meilleures équipes accèdent aux phases Alpha et Bravo de la compétition. Pour s’inscrire rien de plus facile, les joueurs se connectent au Discord de Splatoon 3 afin d’y trouver des équipiers (mais aussi pour y dénicher informations et conseils sur le jeu), s’inscrivent sur Toornament puis débutent le tournoi dimanche à 14H00*.

Nintendo France retransmet les phases finales en direct sur leur page twitch officielle à partir de 15H30 dimanche.

Découvrez l’ensemble des règles du tournoi à cette adresse.

Dans des affrontements en équipe à 4 vs 4, vous liquidez vos adversaires… à grands coups d’encre. Tous les modes de jeux, armes, arènes et personnalisations de votre personnage reviennent plus nombreux et améliorés. Apprenez les bases du maniement des armes loufoques comme le Trisperceur et l’Eclatana, relevez les défis du mode Histoire en solo ou affrontez les joueurs du monde entier, accompagné de vos amis dans un déluge d’encre et de bonne humeur.

Rendez-vous dimanche en ligne pour participer au Tentatournoi !

* Un abonnement au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont nécessaires pour jouer en ligne. Certains services ne sont pas accessibles dans tous les pays. Une connexion Internet est nécessaire pour utiliser les fonctions en ligne. Des conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, visitez le site : nintendo.fr/switchonline