Plus de 400 000 CEO se sont lancés dans l’aventure sur Steam !

COPENHAGUE, Danemark – 27 janvier 2023 – Startup Company, le jeu dans lequel il faut développer son entreprise, créé par Hovgaard Games et édité par 2Awesome Studio est désormais disponible sur PlayStation 5|4, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Dans Startup Company, faites mieux que les géants du secteur en dirigeant une startup ! Développez une nouvelle application de rencontres, concurrencez les principaux réseaux sociaux ou créez et maintenez un service de streaming de jeux vidéo. Passez d’une idée à sa concrétisation, mais vous ne pourrez pas réussir seul.

Embaucher et former une équipe de chercheurs, de développeurs et de concepteurs pour prospérer. Donnez des responsabilités à vos employés, promouvez et rémunérez-les à leur juste valeur afin d’éviter le turn-over. Attention, l’attrition naturelle est votre ennemi, ne laissez pas vos meilleurs employés quitter le navire !

Une équipe heureuse et une charge de travail adaptée permettra aux bénéfices de s’envoler. Décorez le bureau afin d’obtenir le meilleur environnement possible et continuez à le rénover au fur et à mesure que le nombre d’employés de l’entreprise augmente.

« Startup Company Console Edition utilise un moteur de jeu inédit, optimisant l’expérience pour les consoles », a déclaré Jonas Hovgaard, fondateur de Hovgaard Games. « En plus des menus remaniés, des commandes adaptées et de l’interface utilisateur repensée, les joueurs sur consoles peuvent s’attendre à des mises à jour fréquentes après le lancement. »

Startup Company est disponible sur PlayStation 5|4, Xbox X|S, et Nintendo Switch. Le jeu est en français et au prix de 12.99 €. Pour plus d’informations, vous pouvez suivre 2Awesome Studio sur Twitter ou les pages officielles du développeur Hovgaard Games et de l’éditeur 2Awesome Studio.