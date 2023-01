Sorti en 2019 via l’Apple Arcade, le titre des développeurs de WildBoy Studios, basé à Wellington en Nouvelle-Zélande, ATONE : Heart of the Elder Tree, nous arrive aujourd’hui sur nos consoles hybrides préférées. Ce titre auréolé de multiples récompenses débarque donc sans tambour ni trompette pour nous plonger dans une histoire au cœur de la mythologie nordique. Mais là ou certains se contenteraient d’un gros marteau et de gros pectoraux, c’est à une narration profonde et à un système de combat original auquel nous allons prendre part et autant dire tout de suite que le voyage est d’une grande qualité, voici pourquoi.

Un voyage dans la mythologie nordique

Et la première des qualités qui font d’ATONE un bon titre concerne sa narration. Nous incarnons Estra, la dernière représentante des Atori, des êtres choisis par Odin pour protéger la région de l’Isa en attendant son retour. Et le moins que l’on puisse dire est que notre rencontre avec cette héroïne est mouvementée. En effet, c’est lors d’une soirée comme les autres dans son village qu’un être mystérieux viendra bouleverser sa vie.

Nous commençons alors un périple qui va nous emmener à travers différentes zones de ce Midgar. Si les éléments narratifs concernent avant tout Estra, il est possible d’en apprendre beaucoup plus sur la mythologie via de petits textes qui abondent sur notre chemin. C’est ainsi que l’ensemble des dieux de la mythologie nordique n’aura plus de secrets pour nous, tout comme des termes tels Bifrost ou Jötunheim.

Ces textes sont toujours très courts et il est facile de les lire ou d’en faire le tour pour continuer notre aventure si nous possédons déjà une licence en mythologie nordique. Concernant l’aventure d’Estra, là encore, c’est sous forme de texte que nous allons avancer. Ceux-ci, entièrement traduit en français nous permettent de suivre parfaitement cette narration. Nous intervenons régulièrement dans celle-ci à travers des choix de dialogues ou des choix d’actions.

Chacun de ces choix aura une conséquence sur la suite de notre aventure. Il est toutefois regrettable que certains choix de dialogues puissent donner l’impression de ne pas avoir été correctement traduit tant il donne l’impression d’un décalage avec notre réponse. Ces petites erreurs ne sont pas gênantes pour le déroulement de notre histoire, mais ils coupent un peu notre immersion de temps à autre. Nos choix d’actions sont quant à eux bien mieux retranscrits et leurs effets sont toujours parfaitement pris en compte.

Le rythme de la vie

Dès le lancement d’ATONE : Heart of the Elder Tree, nous sommes face à ce qui ressemble être un classique jeu d’aventure qui nous demande de nous balader dans un monde tout en discutant avec ses habitants pour résoudre différentes quêtes nous rapprochant finalement de la nôtre. Si cette impression n’est pas complètement fausse, elle est nettement mise à mal par un système de combat on ne peut plus atypique.

Mais avant d’en arriver là, il va nous falloir débloquer notre chemin en résolvant différentes énigmes. Il nous faut à chaque fois comprendre les différents éléments graphiques qui sont à notre disposition pour venir à bout de ces casse-têtes. Un système d’indice est mis en place pour les plus récalcitrants au triturage de méninge, mais il ne nous a jamais été nécessaire de l’utiliser pour venir à bout de ces différents obstacles se dressant sur notre progression dont la difficulté est loin d’être un frein à notre aventure.

Le joueur qui s’attend à ce que la narration du titre de Wildboy Studios cache un classicisme pénible dans ses mécaniques va vite prendre un coup derrière la tête. Car en plus de cette histoire parfaitement maîtrisée et prenante, nous avons droit à un système de combat qui s’intègre parfaitement à nos déambulations. Et pourtant la partie était loin d’être gagnée d’avance, car ce système n’est autre qu’un jeu de rythme rappelant les grandes heures de Guitar Hero.

Nous voyons descendre les touches que nous devons actionner tandis que notre héroïne mène son combat. Le tout est loin d’être figé puisque régulièrement nos lignes de notes bougent à l’écran pour permettre à l’action de se dérouler. Et cerise sur la hache de guerre, les nombreuses pistes musicales sur lesquelles nous menons nos combats sont toutes de qualités et bien différentes. L’autre force de ce système est de nous proposer trois niveaux de difficulté.

Si les joueurs aux doigts carrés peuvent opter pour un mode histoire qui les affranchira de ces joutes, les joueurs normaux pourront choisir un mode avec deux voies de notes, correspondant à l’utilisation des touches Bas et B, tandis que les joueurs aux réflexes dignes des habitants d’Asgard choisiront le mode quatre voies qui leur demandera alors d’actionner correctement gauche, bas, B ou A. le challenge est alors bien plus difficile et nous regrettons juste de ne pas pouvoir modifier ces touches supplémentaires pour utiliser les ZL ou ZR.

Le fait main c’est quand même aut’chose !

Mais ces quelques reproches que nous avons eu à faire sont très loin d’éclipser les qualités d’Atone : Heart of the Elder Tree. Et si sa narration et ses mécaniques en sont la partie émergée, la technique générale du titre montre elle aussi le degré d’attention apporté à tous ces détails qui font d’un jeu un grand titre, à commencer par les graphismes. Ceux-ci, entièrement réalisés à la main dans un style géométrique épuré, sont extrêmement réussis et détaillés. C’est toujours un plaisir de se promener dans ces décors qui savent se renouveler au fur et à mesure de notre progression.

Nous l’avons déjà évoqué, mais la bande-son est, elle aussi, parfaitement maîtrisée. Les titres de Luminist, alias James Huar, tout en synthé, savent se montrer tantôt aérien, angoissant ou mélancolique et ils s’adaptent toujours à ce que nous vivons à l’écran. Les pistes sont nombreuses et c’est toujours avec impatience que nous souhaitons découvrir chaque nouveau combat et chaque nouvelle zone. Il est d’ailleurs possible d’accéder à tous les combats déjà gagnés dans un mode arène disponible à l’écran d’accueil.

Notre seul regret concernant cette technique vient finalement des contrôles du mode difficile. Nous aurions aimé pouvoir configurer les touches plutôt que d’avoir à utiliser des boutons si proches, d’autant plus que le gameplay de ce jeu de rythme est relativement simple et ne demande pas de jouer avec les sticks ou autres subtilités déjà vues dans d’autres jeux dédiés à la musique.

Le dernier point à aborder concerne la durée de vie. S’il nous a fallu un gros huit heures pour venir à bout de l’histoire d’Estra en fouillant les recoins et en testant les différents modes de difficultés, le temps nécessaire pour terminer ATONE : Heart of the Elder Tree nous semble bien plus proche des six heures. La rejouabilité, malgré les quelques changements induits par nos choix, dépendra essentiellement de l’envie de complétion du joueur qui cherchera sans doute à venir à bout des quelques mini-quêtes éparses tout en récoltant les quelques trésors cachés ici et là. Quoi qu’il en soit, pour un prix de base de 15 €, le contrat est largement rempli.

Conclusion 8.2 /10 ATONE : Heart of the Elder Tree est l'un des titres les plus intéressants de ce début d'année. Son mélange de jeu d'aventure et de jeu de rythme fonctionne à merveille et nous en venons à espérer rapidement la naissance de projet mêlant toujours plus ces deux mécaniques tout en développant encore plus le gameplay. Avec ses énigmes un peu trop simples et ses combats dont seule la difficulté varie, il n'y a que ce manque de renouvellement qui vient ternir ce qui reste une expérience de grande qualité aux graphismes superbes, à la bande-son envoûtante et à la narration parfaitement maîtrisée. Un titre qui vient comme une bouffée d'air frais autant pour les jeux d'aventure que pour les jeux de rythme. LES PLUS Les graphismes géométriques sont originaux et détaillés

La bande-son foisonne de titres superbes et toujours adaptés à l'action en cours

La narration est prenante du début à la fin

Les mécaniques de puzzles, d'exploration et de jeu de rythme se complètent harmonieusement

Les choix possibles ont une influence sur notre aventure

Entièrement traduit en français

Les énigmes se renouvellent constamment et ne sont jamais très difficiles

La mythologue nordique en toile de fond est bien utilisée et expliquée

La durée de vie de sept heures est correcte

La mise en scène des combats est intéressante

Les modes de difficultés permettent à tous de voir la fin de cette histoire LES MOINS Il manque une option pour modifier les touches

Les énigmes ne sont jamais très difficiles

Le gameplay des phases de rythme est toujours le même

Il est difficile de profiter des combats tant nous sommes happés par le jeu de rythme

