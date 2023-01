Kukoos : lost pets est un jeu de plateforme. L’inspiration de Crash Bandicoot est clairement visible dans cet opus. Qui n’a jamais rêvé de retrouver ce jeu de notre enfance sur lequel nous avons tant passé d’heures à essayer de valider tous les niveaux. Il est venu au prix de 29,99€ sur l’eShop.

Devenez le héros d’un petit peuple de primates

Les Kukoos, petit peuple de primates ressemblant à des singes, vivent sur la dernière île qui n’est pas recouverte par l’océan et qui peut, de ce fait, accueillir leur arbre sacré. Lors de la première scène, vous participez au concours de plateforme annuel organisé par les Kukoos. Vous apprenez à manier votre personnage au cours de cette scène.

Le roi des Kukoos possède une grosse grenouille et débarque pour participer au concours. Il bat tout le monde à plate couture. Quand nous réussissons la deuxième partie du tutoriel c’est-à-dire à le battre, de frustration, il avale plusieurs Kukoos. S’engage alors une course poursuite avec lui dont le but est de protéger le reste des Kukoos. A ce moment-là, le jeu nous propose de choisir entre 4 personnages avec la possibilité de jouer à 4 en local en coopération.

Des colliers sont alors créés pour soi-disant rendre les animaux plus rapides pour faire les épreuves sauf qu’en vérité cela les rend fous et très agressifs. Nous devons nous rendre dans les différents mondes pour récupérer ces colliers sur les différents animaux qui les peuplent. Il faut tuer les monstres pour les délivrer des colliers. Il faudra aussi récupérer des fleurs et des pièces de monnaie au fur et à mesure des niveaux afin de les compléter.

Le premier niveau est une alternance de sauts, de monstres à tuer qui se termine par une énigme lumineuse. On récupère la clé quand l’énigme est résolue. A la fin du niveau, on nous indique les collectables que nous avons récupéré et le temps mis pour faire le niveau (nombres de colliers récupérés, les fleurs et les pièces collectées). On retrouve clairement l’inspiration des Crash Bandicoot lorsque nous attendons sur notre plateforme d’arrivée que les collectables récupérés au cours de ce niveau s’affichent. Nos petits personnages craignent l’eau qui est devenue l’environnement de leur planète à l’exception faite de leur île.

Les niveaux s’enchaînent en faisant appel à des mécaniques suffisamment variées pour que l’on ne se lasse pas et pour que l’on ait envie de découvrir la suite. Il va falloir dans le premier monde utiliser la lumière à bon escient pour permettre d’activer ou désactiver des plateformes et arriver à venir à bout des différents niveaux du monde. Le monde se termine par un boss dont le pattern est rapidement identifiable. Nous avons aussi des niveaux contre-la-montre ou plutôt contre l’inondation. Nous devons évoluer le plus rapidement possible car les structures inondent au fur et à mesure de notre avancée. Cela rend difficile la collecte des différents items pour réaliser le 100% si on le souhaite mais cela apporte aussi un peu de challenge supplémentaire ce qui n’est pas négligeable. Dans le second monde, c’est une plateforme à laquelle nous sommes rattachés que l’on devra utiliser à bon escient.

Un jeu joli et agréable mais…

Le jeu est très coloré et les niveaux sont très sympas à parcourir malgré des chargements entre les différents niveaux qui sont assez longs. Nous sommes sur le principe d’un die and retry. Alors cela peut rebuter un peu et finir par lasser.

D’autre part, les environnements varient d’un niveau à un autre… Nous passons de la forêt luxuriante à la ville futuriste en passant par la cité…

Cependant, l’histoire et les personnages sont suffisamment attachants pour nous inciter à y passer un peu de temps.

Il faut aussi noter les soucis liés à la caméra. Nous ne nous trouvons pas toujours très proches de l’action que nous faisons ce qui pose un problème de perspective qui entraîne des difficultés notamment dans la réalisation des sauts et autres actions nécessaires à la réussite des niveaux.

Conclusion 7.8 /10 Kukoos : lost pets est un très bon jeu de plateforme, agréable à l'œil et dont les mécaniques variées permettent de passer un agréable moment vidéoludique. Le jeu a une durée de vie intéressante d'une vingtaine d'heures pour réaliser le 100%. Nous accompagnerons avec plaisir notre petit primate au cours des différents niveaux. LES PLUS Jeu visuellement très agréable

Histoire et personnages attachants Bon rapport qualité / prix LES MOINS Chargements un peu longs

Des difficultés parfois dues à la caméra

