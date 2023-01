La suite de Fuga: Melodies of Steel est là ! Ce RPG au tour par tour est de retour avec plus de tactiques et d’aventures ! Un système de combat amélioré pour plus de stratégie et un nouveau système d’événements vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie !

CyberConnect2 a dévoilé la date de sortie de Fuga : Melodies of Steel 2. Comme l’a indiqué la société dans un nouveau trailer, le jeu sortira sur Nintendo Switch le 11 mai 2023, un an après son annonce. Fuga : Melodies of Steel 2 sera vendu en version numérique sur l’eShop de la Nintendo Switch. Vous pouvez visiter le site officiel ici.

La suite tant attendue de Fuga: Melodies of Steel est là ! Une année s’est écoulée… et nos valeureux enfants se retrouvent de nouveau embarqués dans un char ! Quel terrible destin les attend, et quels autres secrets renferme ce bas monde ? Ce magnifique RPG au tour par tour est de retour avec encore plus de tactiques, d’aventures et d’histoires palpitantes ! Un système de combat amélioré pour plus de stratégie ainsi qu’un tout nouveau système d’événements vous permettront de prendre des décisions qui affecteront le déroulement de la partie !