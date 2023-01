Un listing eShop a révélé que l’éditeur Astrolabe Games et le développeur Futu Studio vont mettre Souls of Chronos sur Nintendo Switch. Attention, le jeu n’est pas disponible en Français.

Une rencontre fatidique dans un monde en ébullition… Quinze ans après l’événement catastrophique connu sous le nom d’« Apocalypse », le monde est toujours dans une ère de grande agitation. Même Astella, ville portuaire éloignée du centre de l’Empire Vallois, ne fait pas exception. Gangs locaux, habitants des bidonvilles, forces extérieures et sociétés secrètes – toutes ces factions s’affrontent sur leur propre programme et leurs intérêts. Sous une telle tension, la paix fragile ici à Astella est sur le point de retomber dans des conflits tous azimuts. Au milieu de cette crise, un jeune garçon et une jeune fille se sont croisés. En un rien de temps, Sid, confronté à sa mort imminente à la suite d’une série d’événements malheureux, a été heureusement sauvé par une fille, Torii, qui exerce un pouvoir spécial – Chrono.

Chronus – Un nouvel espoir ?

Chronus, une nouvelle espèce apparue soudainement après l’Apocalypse, a la capacité de manipuler le temps. Une fois lié à un « Lié » par le mystérieux « Pacte Chrono », un Chronus pourra atteindre sa puissance maximale au fur et à mesure que ses liens avec le « Lié » se renforceront. Le Chronus est-il juste une arme de sang-froid, ou peut-être un partenaire en qui vous pouvez avoir confiance dans votre vie ? La réponse à cette question n’a pas encore été trouvée.

Afin d’enquêter sur un crime inhabituel, Sid et Torii se lancent ensemble dans un voyage vers l’inconnu. Dans cet entrelacement complexe d’événements, chaque décision prise pourrait façonner l’avenir d’Astella

Amis d’Astella

Apportant leurs visions et croyances, ainsi que leurs personnalités et circonstances uniques, divers personnages se joindront à Sid et Torii pour découvrir les mystères longtemps gardés d’Astella.

Établissez des liens avec toutes les races et décidez librement de la personnalité de Sid via des options d’action et de dialogue, influençant ainsi le sort des différentes factions d’Astella. Choisissez judicieusement avec qui vous voulez vous associer, puis agissez ensemble pour affronter la tempête imminente planant au-dessus d’Astella !

RPG classique + système de combat d’action

« Souls of Chronos » offre aux joueurs une expérience de jeu JPRG classique. En plus des options d’action et de dialogue qui peuvent déterminer la direction de l’histoire, le surmonde dynamique propose également une grande variété de quêtes secondaires à explorer. Terminez des quêtes secondaires en échange de récompenses pour améliorer vos armes ou personnaliser vos personnages. Peut-être même une petite chose insignifiante pourrait influencer le cours des événements…

Bien sûr, le duo rencontrera également des ennemis dangereux – préparez votre arme préférée, libérez la puissance de Chrono et écrasez quiconque se trouve sur votre chemin jusqu’à la fin !