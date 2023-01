MLB The Show 23 arrive sur Nintendo Switch, l’éditeur Sony Interactive Entertainment et le développeur San Diego Studio viennent de l’annoncer via un petit tweet.

Le jeu sera lancé le 28 mars 2023, juste à temps pour le début de la nouvelle saison de baseball. Jazz Chisholm Jr, une star des Miami Marlins, a été choisi pour être l’athlète de couverture. C’est la deuxième année consécutive que MLB The Show fera son apparition sur la console hybride. L’année dernière, c’était la toute première fois que la franchise sortait sur une console de Nintendo. MLB The Show a commencé à devenir multiplateforme en 2021 – ce qui était à l’origine une surprise étant donné que la série appartient à PlayStation. Elle est même incluse au Gamepass, ce qui veut dire que les joueurs Xbox ont le jeu dans leurs abonnements, alors que les joueurs Ps5 payent 80€ pour jouer. Ce sera le cas aussi pour cette version 2023. Avec Sony, on est plus à une incompréhension prêt…