Numskull Games dévoile un aperçu de 8 minutes du gameplay du platformer 3D très attendu ainsi qu’un trailer de gameplay « L’année du Lapin ».

Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 1er février 2023 : Numskull Games, le développeur Dinosaur Bytes et Just For Games sont heureux de dévoiler deux nouvelles actualités au sujet de Clive ‘N’ Wrench, le platformer 3D très attendu, à l’approche de sa sortie le 24 février 2023.

Just For Games distribuera en France les éditions physiques du jeu, disponibles en édition standard et collector sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.

Premièrement, découvrez « The Big Preview« , un avant-goût de 8 minutes du titre qui vise à répondre aux questions concernant le fonctionnement du jeu, son intrigue, les mouvements du duo de protagonistes, les objets à collectionner et les mondes à explorer :

Deuxièmement, janvier 2023 a lancé la nouvelle année lunaire avec « L’année du Lapin », c’est donc un moment bien choisi pour révéler un extrait étendu de « Hare Today Gong Tomorrow », l’un des mondes avancés que Clive et Wrench visiteront durant leur périple à travers le temps et l’espace.

🌍 Explorez la Chine Ancienne, visitez la grande muraille et le temple.

🔮 Aventurez-vous sous l’eau et drainez l’élixir toxique des cavernes de crystal.

⏱ Affrontez des défis chronométrés dans une course aux pierres antiques !

🐛 Combattez Arnis Mantis, le plus grand et plus vicieux boss du jeu.

À propos de Clive ‘N’ Wrench

Clive ‘N’ Wrench est un paradis de la plateforme en 3D brillamment conçu, rempli de défis, de pièces à collectionner et de personnages charismatiques. Avec Clive le lapin et son meilleur ami Wrench, le singe sur son dos, les joueurs vont sauter, rouler, planer et tourner dans le temps et l’espace grâce à un réfrigérateur magique des années 50, dans une quête héroïque pour contrecarrer le tyrannique Dr Daucus.

Les joueurs s’aventureront à travers l’ère glaciaire préhistorique, dans l’Égypte ancienne et même à travers le Far West dans 11 niveaux distincts, chacun avec ses propres combats de boss aux difficultés variables. Clive ‘N’ Wrench a été conçu pour les joueurs expérimentés comme pour les nouveaux venus.

Une édition collector sera également disponible, avec la bande-son du jeu sur CD, des cartes de personnages exclusives, un aimant de réfrigérateur et un manuel complet en couleur.

Toutes les éditions physiques standard comprennent également un mini-livret qui explique les mouvements spéciaux du duo, un retour nostalgique aux jeux de plateforme classiques en 3D !

Clive ‘N’ Wrench sera disponible en édition physique Standard et Collector le 24 février 2023 sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5.