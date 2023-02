Elle inclut 30 musiques de la version complète, notamment certaines mélodies légendaires issues de FINAL FANTASY VII et FINAL FANTASY XIV

Paris, le 1er février 2023 – Aujourd’hui Square Enix Ltd. a publié une démo gratuite du prochain jeu de rythme et d’action, THEATRHYTHM FINAL BAR LINE™, sur le PlayStation®Store* et le Nintendo eShop. Les joueuses et les joueurs peuvent s’essayer à une sélection de 30 musiques et transférer leurs données de sauvegarde vers la version complète du jeu à sa sortie, le 16 février 2023.

La démo gratuite propose de découvrir le contenu solo** du jeu à travers plusieurs musiques populaires, dont :

Opening – Bombing Mission de FINAL FANTASY® VII,

Blinded By Light de FINAL FANTASY XIII,

Torn from the Heavens de FINAL FANTASY XIV,

APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) de FINAL FANTASY XV,

et bien d’autres encore…

La démo gratuite a été annoncée lors d’un streaming en direct spécial sur la chaîne Twitch officielle de SQUARE ENIX cette semaine. Ichiro Hazama, le producteur du jeu, y a participé aux côtés de Masanobu Suzui, le directeur de la franchise, et Tsukasa Okayasu, le directeur d’indieszero Co. Ltd. Un enregistrement du streaming est disponible ici : https://www.twitch.tv/videos/1723315481

Le jeu de base inclut 385 musiques de FINAL FANTASY. Les Éditions Digital Deluxe et Premium Digital Deluxe incluent quant à elles des musiques d’autres franchises SQUARE ENIX comme NieR™, SaGa, LIVE A LIVE™, OCTOPATH TRAVELER™, et d’autres ! Les joueuses et les joueurs peuvent former l’équipe de combat musical de leurs rêves grâce aux trois modes et aux plus de 100 personnages FINAL FANTASY proposés par le jeu. Grâce aux modes multijoueur local et en ligne, ainsi qu’au contenu téléchargeable additionnel à explorer après la sortie du jeu, les joueuses et les joueurs ne s’ennuieront pas en se lançant dans cette aventure musicale colorée.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE sera disponible sur PlayStation®4 (PS4™) et sur Nintendo Switch™ le 16 février 2023. Les précommandes numériques sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop et le PlayStation®Store. Le jeu peut être précommandé au format physique dans certains points de vente. Les personnes qui précommandent le jeu au format digital recevront 15 ProfiCartes à personnaliser et utiliser dans le jeu. De plus amples informations sont disponibles ici : https://square-enix-games.com.

*Grâce à la rétrocompatibilité, la démo pour PS4™ est également jouable sur les consoles PlayStation®5 (PS5™).

**Le mode coopératif local est disponible pour certaines musiques du mode Niveaux musicaux. Le mode multijoueur en ligne sera disponible dans la version complète du jeu.