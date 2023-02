La première vidéo, « Votre premier jour en tant que PDG », est disponible aujourd’hui. Le roguelike délicieusement macabre sortira le 22 mars sur Nintendo Switch et PC

Paris, le 1er février 2023 – Aujourd’hui, Gearbox Publishing et Magic Design Studios ont annoncé le lancement d’une série de trois bandes-annonces sur « L’après-vie en entreprise » dans l’univers de Have a Nice Death. Le roguelike en 2D terriblement charmant va quitter sa phase d’accès anticipé et sortir officiellement sur Nintendo Switch et PC (Steam et Steam Deck) le 22 mars 2023 au prix de 24,99 €. Les mortels peuvent d’ores et déjà regarder la première bande-annonce, « Votre premier jour en tant que PDG », qui explique le rôle qui incombe au manager en chef de l’au-delà, et comment montrer à ses employés qui commande. Grâce à ces vidéos, Death, Inc. dévoilera ainsi tous ses secret mettant en avant toutes les ficelles du métier.

Dans le cadre de cette formation continue, les deux autres vidéos sortiront dans les semaines à venir. La « Visite guidée de Death, Inc. » débutera le 15 février et permettra faire le tour des départements générés de manière procédurale de l’entreprise – sans que ce soit un aller simple. Enfin, le 1er mars, il sera possible de découvrir « Les outils de la Mort », la présentation officielle des sinistres armes, capes, et sorts qui constitueront l’arsenal des joueurs.

À PROPOS DE HAVE A NICE DEATH

Have a Nice Death est un roguelike en 2D animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort, PDG et fondateur de Death, Incorporated, une multinationale florissante spécialisée dans le traitement des âmes dans l’au-delà. En incarnant son chef indéfectible, les joueurs exploreront les sinistres étages du siège de la multinationale, générés de manière procédurale, et devront remettre sur le droit chemin les employés récalcitrants qui ignorent les quotas de morts sur Terre et accumulent les âmes. Mais reprendre le dessus sur les Fléaux, les boss de chaque département, et leurs sbires ne sera pas chose aisée et nécessitera de multiples runs pour les convaincre. Heureusement, les joueurs auront à leur disposition un arsenal d’armes, de sorts et de compétences spéciales pour venir à bout de leur tâche. Développé par Magic Design Studios, Have a Nice Death est déjà disponible en accès anticipé sur Steam et en précommande sur le Nintendo eShop pour 19,99 €.