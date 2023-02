Les fans de la série Advance Wars se demandaient quand Nintendo allait enfin sortir Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp. Alors que Nintendo est resté silencieux sur le jeu depuis des mois, la rumeur du jour devrait prendre fin la semaine prochaine.

De nombreux employés de magasins américains ont affirmé sur Reddit qu’un nouvel « emballage » intéressant qui est arrivé sur leur lieu de travail. Selon diverses sources, des magasins comme Walmart ont commencé à recevoir des affiches pour Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp. Apparemment, ces nouveaux panneaux Advance Wars 1+2 : Re-Boot Camp portent le message « disponible maintenant ». À côté de la signalétique, on trouve des instructions pour les employés qui disent de sortir le présentoir en magasin le 10 février 2023. Cette rumeur fait forcement écho avec les rumeurs d’un Nintendo Direct la semaine prochaine.

Un « shadow drop », disponible dès maintenant comme on en a l’habitude avec les diffusions Nintendo Direct, semble plus que probable sur l’eShop. Un peu plus dur en boutique mais pourquoi pas. Espérons que ces deux rumeurs se révèlent vraies la semaine prochaine.

source