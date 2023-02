Aujourd’hui, lors d’un nouveau Digital Event, Bahari, l’excentrique scientifique de Monster Hunter™ Rise: Sunbreak, a livré de nouveaux détails sur la mise à jour de contenu gratuite prévue le 7 février 2023 sur Nintendo Switch et PC (Steam).

Cette nouvelle update de la monstrueuse extension du best-seller Monster Hunter™ Rise propose de nouveaux ennemis, ainsi que du nouveau contenu de recherche d’anomalie, des quêtes événementielles et de nouveaux DLC payants.

Une force de la nature glaciale que peu de scientifiques ont eu l’occasion d’observer par le passé se dirige vers L’Archipel de glace. L’insaisissable Dragon Ancien connu sous le nom de Velkhana, que les joueurs de Monster Hunter™ World ont découvert dans l’extension Iceborne, a été repéré par les éclaireurs de l’avant-poste d’Elgado. La grâce de ce monstre tranche avec l’immobilité des nombreuses victimes laissées sans vies dans son sillage. En glaçant l’eau contenue dans l’air, le Velkhana est capable de former d’énormes piliers de glace lorsqu’il est engagé dans un combat, et peut même geler les chasseurs les plus téméraires.

Les vents d’hiver sont souvent porteurs de bonnes nouvelles, et l’arrivée du Valstrax écarlate éveillé le démontre encore une fois. Ce dont est capable ce Dragon Ancien reste un mystère, car il a été jugé trop dangereux pour être étudié.

Les chasseurs désireux de collecter davantage de données pour leurs équipes scientifiques à la curiosité insaisissable peuvent affronter le Velkhana à partir du Rang Maitre 10 et le Valstrax écarlate éveillé à partir du Rang Maitre 160. Tous les matériaux récoltés lors de ces excursions seront bien sûr d’une valeur inestimable pour fabriquer de nouvelles armes et armures dotées de leurs propres compétences.

Les adeptes du système Qurio auront également accès à de nouvelles recherches d’anomalies, avec le Gore Magala du chaos affligé qui rejoint les quêtes A8★, et le plafond des recherches d’anomalies qui passe à 220. Les Dragons anciens commenceront à apparaître à partir du niveau de difficulté 111, de rudes combats sont donc à prévoir ! Les Quêtes événement continueront d’arriver chaque semaine, notamment deux nouvelles quêtes Double Menace avec la Bazelgeuse bouillonnante et le Gore Magala du chaos, ainsi qu’une quête d’arène avec le Rajang furieux et le Magnamalo enragé. Chaque Quête événement livrera une récompense unique.

Cette quatrième mise à jour gratuite propose également une variété de nouveaux contenus additionnels payants, dont une armure spéciale pour le chasseur débutant Lance Gunn et le vénérable Ran Page. Ces adorables personnages, dessinés par la sous-estimée Minoto, sont présents depuis la sortie de Monster Hunter Rise et aident les nouveaux chasseurs à comprendre le fonctionnement du village de Kamura. En parlant de Minoto, les joueurs peuvent également acheter l’ensemble d’Armure spéciale « Minoto » ainsi que de nouveaux emotes, poses, autocollants, musiques et voix de chasseurs. Pour fêter la sortie de la quatrième mise à jour gratuite, les joueurs peuvent s’inscrire pour bénéficier d’un accès anticipé à une armure spéciale pour Chumsky gratuite qui donne à leurs amis à fourrure l’apparence du Dragon Ancien Velkhana !

Le site officiel de Monster Hunter livrera plus d’informations sur la façon de s’inscrire en utilisant un Capcom ID.

La cinquième mise à jour gratuite arrivera en avril 2023 avec son lot de de nouveaux monstres et bien d’autres surprises.

À propos de Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension majeure du jeu d’action/RPG développé par Capcom sorti sur Nintendo Switch en mars 2021 et PC (Steam) en janvier 2022. Elle est disponible depuis le 30 juin 2022 sur ces deux plateformes. Elle comprend un tout nouveau scénario avec de nouveaux Monstres, de nouvelles options de combat, la difficulté de Quêtes Rang Maître, et plus encore.

Parés à reprendre la traque ?