Voici une annonce de la part de l’équipe de développement. Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 7.2.0.

■ Mises à jour de focus

Comme annoncé dans la vidéo de la chaîne Feh intitulée Feh Channel (Feb. 1, 2023), nous allons mettre à jour certains événements d’invocation.

○ Ajout de la fonctionnalité du focus lumineux.

Nous allons ajouter la fonctionnalité du focus lumineux à tous les focus comprenant les catégories 5★ et 5★ (Focus).

Le focus lumineux est une nouvelle fonctionnalité qui s’activera après avoir invoqué trois héros 5★ (Hors focus) et qui augmentera le taux d’apparition des héros 5★ (Focus) d’une valeur égale à celui de la catégorie des héros 5★ (Hors focus), réduisant le taux d’apparition de ces derniers à 0 %.

Lorsque vous invoquez un héros 5★ et que le focus lumineux est activé, ce héros sera forcément un héros 5★ (Focus).

Notes :

・ Cette fonctionnalité sera disponible pour certains événements d’invocation uniquement si vous détenez un abonnement au passe Feh.

・ La fonctionnalité du focus lumineux ne sera pas disponible lors des événements d’invocation qui ont commencé le 6/2/2023 7:00(UTC) ou avant, y compris le festival des héros, même après le 7/2/2023 7:00(UTC).

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité et les événements concernés, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 1 : focus lumineux ».

○ Mise à jour de la catégorie Taux héros spéciaux 4★.

40 héros spéciaux qui sont apparus dans le jeu entre février 2019 et janvier 2020 apparaîtront désormais dans la catégorie Taux héros spéciaux 4★.

De plus, nous allons ajouter 10 types de retours de focus « Héros spéciaux » dans lesquels la catégorie Taux héros spéciaux 4★ sera ajoutée.

Note : ce changement s’appliquera pour la première fois lors de l’événement d’invocation « Héros spéciaux : les fidèles de Greil, le retour » débutant le 24/2/2023 7:00(UTC).

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 2 : Taux héros spéciaux 4★ ».

○ Mise à jour des focus « Remix héros légendaires et mythiques ».

Les héros légendaires et mythiques suivants apparaîtront à nouveau dans des focus « Remix héros légendaires et mythiques ».

・ Peony, Doux rêve

・ Celica, Reine de Valentia

・ Líf, Épéiste létal

・ Chrom, St-Roi couronné

・ Bramimond, L’énigme

・ Edelgard, Emp. Flammes

・ Mila, Déesse de l’amour

Note : les sept héros légendaires et mythiques qui seront ajoutés n’apparaîtront plus dans les focus de héros légendaires ou mythiques ordinaires.

À compter de la version 7.2.0, deux focus « Remix héros légendaires et mythiques » auront lieu simultanément.

Ne laissez pas passer cette chance de rencontrer encore plus de héros légendaires et mythiques !

○ Amélioration des focus « Retour hebdomadaire ».

19 héros 5★ seront ajoutés dans les retours hebdomadaires, et ils apparaîtront ensuite dans la catégorie Taux spécial 4★ dans d’autres focus.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 3 : ajout de héros aux focus « Retour hebdomadaire » et calendrier »

■ Ajout de nouvelles aptitudes pour certains héros mythiques

Parmi les héros apparaissant dans les focus « Remix héros légendaires et mythiques », Thrasir, Sorcière omnicide, et Peony, Doux rêve, obtiennent de nouvelles aptitudes.

○ Nouvelles aptitudes

・ Aptitude A

Idéal Atq/Vit 4

Au début du combat, si PV de l’unité = 100 % ou si l’unité est affectée par【Bonus】, confère Atq/Vit +7 à l’unité pendant le combat. Au début du combat, si PV de l’unité = 100 % et que l’unité est affectée par【Bonus】, confère Atq/Vit +2 en plus à l’unité pendant le combat.

【Bonus】

Inclut tous les effets conférés pendant un tour ou valables pour ce tour uniquement (caractéristiques augmentées, effets des aptitudes comme Ralliement ou Élan, bonus de déplacement, effets comme Suprématie).

Non compatible :

・ Aptitude B

Intent. mortelle +

En début de tour, inflige【Vulnérabilité】à l’ennemi le plus proche à 5 cases ou moins de l’unité et aux ennemis situés à 2 cases ou moins de celui-ci jusqu’à la fin de leur phase. Si PV de l’ennemi ≤ 99 % au début du combat ou si l’ennemi est affecté par【Malus】, inflige Vit/Rés -5 à l’ennemi pendant le combat, et si l’unité initie le combat, l’unité peut effectuer une double frappe avant que l’ennemi ne riposte.

【Vulnérabilité】

Les attaques de l’ennemi infligent 10 dégâts supplémentaires.

【Malus】

Inclut tous les effets infligés à l’ennemi jusqu’à la fin de sa phase (caractéristiques réduites, effets des aptitudes comme Panique, Triadepte ou Négation, restrictions de déplacement et de riposte, etc.).

Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude de soutien

Beau rêve +

Portée : 1

Permet à la cible d’agir à nouveau. Confère Atq/Vit/Déf/Rés +4 et les effets suivants à la cible et aux alliés (unité exclue) sur la même ligne horizontale ou verticale que l’unité et sa cible : « l’unité peut se déplacer jusqu’à une case adjacente à un allié situé à 2 cases ou moins » et « neutralise les malus » (valable pour ce tour uniquement). Ne peut être utilisé sur les unités possédant l’aptitude Chant ou Danse. Cette aptitude est traitée comme Chant ou Danse. Aptitude réservée à l’unité d’origine.

・ Aptitude C

Ence. croisé Rés

Confère Rés +5 aux alliés situés sur la même

ligne horizontale ou verticale que l’unité pendant

le combat.

Thrasir, Sorcière omnicide, et Peony, Doux rêve, auront de nouvelles armes à améliorer en même temps. Consultez la section intitulée « Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations » pour en savoir plus.

■ Mise à jour de l’arène

○ Ajout de nouveaux effets pour les héros légendaires concernés par Appel aux armes.

À compter de la saison de l’arène commençant le 7/2/2023 7:00(UTC), les héros légendaires concernés par Appel aux armes bénéficieront de deux effets spéciaux en plus des effets habituels des héros concernés par Appel aux armes.

1. Effet du score le plus élevé

2. Effet de protection lors d’une défaite

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « Supplément de la chaîne Feh, partie 4 : héros légendaires concernés par Appel aux armes ».

○ Mise à jour de la récompense d’invocation gratuite obtenue en remportant cinq victoires consécutives dans les duels en arène.

Le ticket de première invocation pouvant être obtenu en remportant cinq victoires consécutives dans les duels en arène sera désormais un ticket pouvant être utilisé lors de l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 2 ».

Les améliorations apportées aux focus « Retour hebdomadaire » dans la version 7.2.0 seront reflétées dans « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 2 ».

Ce changement entrera en vigueur à partir de la saison commençant le 7/2/2023 7:00(UTC).

Note : l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 1 » prendra fin le 1/3/2023 6:59(UTC). Veuillez garder à l’esprit que les tickets de récompense d’arène 1 ne peuvent pas être utilisés lors de l’événement d’invocation « Invoc. gratuite : récomp. d’arène 2 ».

○ Ajout de cartes

Nous allons ajouter de nouvelles cartes pour la saison débutant le 7/2/2023 7:00(UTC).

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 7.2.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 2 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 2 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/3/2023 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 2 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 7.2.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 1 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 7.2.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir de nouvelles armes qui leur seront réservées.

Lance de l’ordre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sigrun, Protectrice loyale

Arc volontaire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Norne, Volontaire

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Lame stellaire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Catria, Cadette calme

Noble lance

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Dimitri, Protecteur singulier

Fleur joyeuse

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Peony, Doux rêve

Ífingr

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Thrasir, Sorcière omnicide

Croc de gardiens

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Lethe, Griffe des fêtes

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Temple obscur (A/D) : niveau 10

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Avancer à tout prix » de Fire Emblem: Shadow Dragon et « Préparatifs » de Fire Emblem Engage.

・ Vous pourrez acheter de nouveaux accessoires dans la structure « Accessoires ».

23 nouveaux types de versions rétro de héros seront disponibles.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 2 800.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 14/2/2023 7:00(UTC).

○ Tant que l’événement de Duels d’invoc. S sera actif, quel que soit votre échelon, celui-ci ne descendra plus, même en cas de défaite.

Note : il est possible que les échelons dépassant un certain seuil descendent au début de la saison suivante en fonction des résultats de la réinitialisation de la quantité de gloire.

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・Hans, Brute ambitieuse

・Bruno, Festivalier masqué

・Yarne, Lapin des fêtes

■ Autres modifications

○ La limite de mérite héroïque passera de 8 000 à 9 000.

○ Les noms des lieux de Fire Emblem Heroes et Fire Emblem Engage seront ajoutés à la carte de profil.

○ Le fonctionnement de l’aptitude d’arme Tome jovial de Céline, Princesse joviale, sera modifié pour correspondre à sa description.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la notification intitulée « À propos de l’aptitude Tome jovial ».

○ Ajustement d’une illustration de Cordelia, Neiges invincibles.

L’une des poses illustrées de Cordelia, Neiges invincibles, sera ajustée comme suit :

■ Ancienne version

■ Nouvelle version

■ À propos de la maintenance

Une opération de maintenance pour la version 7.2.0 est prévue du 6/2/2023 0:00(UTC) au 6/2/2023 3:00(UTC).

*Ces horaires sont approximatifs. Il est possible que la maintenance se termine avant ou après la date fixée.

Fire Emblem Heroes sera indisponible pendant toute la durée de l’opération.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.

Événement Nous fêtons notre sixième anniversaire ! Pour fêter les six ans de Fire Emblem Heroes, nous organisons une série d’événements du 6e anniversaire au cours desquels vous pourrez obtenir toutes sortes de récompenses ! ■ Invocation de héros spéciaux (6e année) Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 2/3/2023 6:59(UTC) Vous allez pouvoir obtenir un héros spécial 5★ à coup sûr ! Tous les héros spéciaux qui sont apparus dans le jeu l’année dernière sont disponibles dans cet événement. Chaque joueur pourra invoquer un héros pendant cet événement sans utiliser d’orbes !

• Lorsque vous participez, cinq héros spéciaux sont sélectionnés au hasard parmi tous ceux qui sont disponibles, et vous pouvez invoquer l’un d’entre eux. (Chaque héros a autant de chances d’être sélectionné que les autres.)

• Les cinq héros pouvant être invoqués n’incluront pas nécessairement toutes les couleurs. ■ Festival des héros du 6e anniversaire Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 2/3/2023 6:59(UTC) Des héros ayant acquis une popularité et une puissance inégalées seront disponibles au cours du focus « Festival des héros du 6e anniversaire ». Cette fois-ci, les héros légendaires, éminents et les unités harmonisées apparaîtront en tant que héros (Focus) ! Invoquez pour essayer d’obtenir l’un de ces puissants héros et renforcer votre armée ! Note : si vous détenez un abonnement actif au passe Feh, lorsque vous terminez une séance d’invocation après avoir invoqué des héros au moins 40 fois au cours d’un focus, vous pourrez choisir un héros 5★ de ce focus à invoquer gratuitement lors de votre prochaine invocation en touchant le bouton d’invocation 5★ gratuite. ■ Quêtes du 6e anniversaire Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 2/3/2023 6:59(UTC) Deux catégories de quêtes seront disponibles simultanément pour fêter le 6e anniversaire ! Terminez ces quêtes pour obtenir 15 tickets de première invocation pour le festival des héros du 6e anniversaire, une pierre des cieux, des orbes, et bien plus encore ! ■ Quêtes de soutien du mode Raid céleste Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 2/3/2023 6:59(UTC) Lors de ces quêtes, vous devrez vaincre des ennemis grâce à des héros d’une certaine couleur. Vous obtiendrez en récompense des orbes et jusqu’à 600 pierres d’éther ! Les pierres d’éther spéciales peuvent être utilisées pour obtenir l’objet d’événement Gâteaux du 6e anniversaire qui peut être placé dans le centre d’éther. Notes :

・ Les gâteaux du 6e anniversaire peuvent être placés dans le centre d’éther une fois construits dans le mode Raid céleste.

・ Une fois la campagne terminée, toutes les pierres d’éther spéciales seront perdues. ■ Bonus de connexion du 6e anniversaire Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 2/3/2023 6:59(UTC) Nous distribuerons un bonus de connexion qui vous permettra d’obtenir des orbes, des dracofleurs, des graals héroïques, et bien plus encore ! Le 10e jour, vous pourrez même obtenir un bourgeon éminent ! Notes :

・ Ces bonus de connexion peuvent être obtenus jusqu’à 10 fois pendant l’événement. ■ Cartes spéciales du 6e anniversaire Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 18/2/2023 6:59(UTC) Un total de 52 héros spéciaux apparaissant dans l’événement d’invocation « Héros spéciaux (6e année) » apparaîtront dans les cartes spéciales ! Une carte à récompense apparaîtra quotidiennement pendant 13 jours consécutifs. Deux niveaux de difficulté seront disponibles pour ces cartes : Normal et Difficile. Vous pouvez obtenir jusqu’à 26 orbes en les terminant ! Note : chaque carte à récompense sera disponible pendant quatre jours. ■ Quêtes et grandes batailles de célébration Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 16/2/2023 6:59(UTC) Un total de 14 quêtes de grandes batailles ayant eu lieu par le passé reviennent quotidiennement ! Même si vous avez déjà terminé ces quêtes auparavant, vous pouvez y jouer à nouveau pour obtenir 14 héros 5★, alors ne passez pas à côté de cela ! Note : les grandes batailles sont accessibles depuis les cartes spéciales. Date Récompense de quête 2/2/2023 7:00(UTC) Rutger, Épéiste solitaire 3/2/2023 7:00(UTC) Haar, Sombre tempête 4/2/2023 7:00(UTC) Delthea, Jouet de Tatarrah 5/2/2023 7:00(UTC) Cynthia, Rêveuse héroïque 6/2/2023 7:00(UTC) Kronya, Lame rutilante 7/2/2023 7:00(UTC) Chev. Macabre, Repos éternel 8/2/2023 7:00(UTC) Astram, Héros de Midia 9/2/2023 7:00(UTC) Conrad, Chevalier masqué 10/2/2023 7:00(UTC) Cormag, Lancier distant 11/2/2023 7:00(UTC) Kempf, Général sournois 12/2/2023 7:00(UTC) Travant, Roi de Thracia 13/2/2023 7:00(UTC) Heath, Chevalier errant 14/2/2023 7:00(UTC) Emp. Flammes, Belliciste 15/2/2023 7:00(UTC) Iago, Stratège de Nohr De plus, 14 grandes batailles regroupant les héros ci-dessus seront ajoutées à la rotation quotidienne de grandes batailles dans les cartes spéciales ! À partir de maintenant, elles apparaîtront dans la rotation quotidienne comme indiqué ci-dessous. Date Bataille Lundi Grande bataille contre Kronya, Lame rutilante, et

Grande bataille contre Heath, Chevalier errant Mardi Grande bataille contre Chev. Macabre, Repos éternel, et

Grande bataille contre Emp. Flammes, Belliciste Mercredi Grande bataille contre Astram, Héros de Midia, et

Grande bataille contre Iago, Stratège de Nohr Jeudi Grande bataille contre Rutger, Épéiste solitaire, et

Grande bataille contre Conrad, Chevalier masqué Vendredi Grande bataille contre Haar, Sombre tempête, et

Grande bataille contre Cormag, Lancier distant Samedi Grande bataille contre Delthea, Jouet de Tatarrah, et

Grande bataille contre Kempf, Général sournois Dimanche Grande bataille contre Cynthia, Rêveuse héroïque, et

Grande bataille contre Travant, Roi de Thracia ■ Événements « EXP et PA quintuplés » Du 2/2/2023 7:00(UTC) au 6/2/2023 6:59(UTC) et du 9/2/2023 7:00(UTC) au 13/2/2023 6:59(UTC) Gagnez cinq fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Ne manquez pas cette occasion idéale pour renforcer les héros devenus vos alliés ! ■ Événements « EXP et PA doublés » Du 6/2/2023 7:00(UTC) au 9/2/2023 6:59(UTC) et du 13/2/2023 7:00(UTC) au 16/2/2023 6:59(UTC) Gagnez deux fois plus d’EXP et de PA en combattant pendant ces événements ! Profitez de cette occasion pour renforcer de nombreux héros ! ■ « Un héros émerge 2023 » : focus et héros vainqueur en cadeau Les huit héros ayant recueilli le plus de votes des joueurs dans l’événement « Un héros émerge 2023 » s’affronteront lors d’un tournoi qui aura lieu début mars. Nous enverrons le gagnant du tournoi à tous les joueurs à la fin du mois de mars ! De plus, un focus regroupant les héros occupant les 4 premières places du tournoi aura également lieu fin mars. Nous espérons que vous avez hâte de recruter encore plus de héros en tant qu’alliés ! Cette année, tous les joueurs pourront invoquer un héros de ce focus de leur choix une fois après avoir invoqué des héros au moins 40 fois, puis 80, 120 et enfin 160 fois, ce qui fait un total de quatre héros du focus. Veuillez consulter le site de l’événement « Un héros émerge 2023 » ici pour voter. La période des votes se termine le 9/2/2023 2:59(UTC). ■ Illustrations du 6e anniversaire Découvrez les illustrations que nous avons reçues de la part de certains artistes qui travaillent sur Fire Emblem Heroes sur le site internet des illustrations d’anniversaire ! N’oubliez pas d’aller voir ces magnifiques illustrations !