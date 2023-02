Remportez la victoire avec le Soin Floral de Guérilande afin d’envoyer un Doux Baiser à vos adversaires depuis la première place du podium !

Guérilande gambade avec ses fleurs vers l’Île d’Æos et intègre Pokémon UNITE en tant que Pokémon de Soutien à distance ! Grâce à sa capacité à s’attacher aux membres de son équipe et à utiliser les fleurs qu’il récolte pour renforcer ses capacités de soutien, le Pokémon Tressefleur possède tous les atouts nécessaires pour empêcher ses alliés de perdre pied. Vous pouvez obtenir Guérilande en échange de 12 000 Pièces Æos ou de 575 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Guérilande pourra uniquement être obtenu contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur ce Pokémon et obtenir quelques astuces avant de partir gambader à travers l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Guérilande

Le talent Prioguérison de Guérilande est basé sur la récolte de fleurs. Il en reçoit une au bout d’une certaine durée, et quatre quand il se rend dans les hautes herbes. Guérilande peut recevoir un maximum de huit fleurs. Lorsqu’il utilise Synthèse, Soin Floral ou Doux Baiser, toutes les fleurs placées sur lui sont consommées, et les effets de ces capacités sont renforcés. De plus, la vitesse de déplacement de Guérilande augmente lorsqu’il se trouve proche d’un Pokémon allié dont les PV sont réduits de moitié ou moins

Guérilande peut s’attacher à un Pokémon allié en utilisant Synthèse, Soin Floral ou Doux Baiser. Lorsqu’il est attaché, il n’est pas affecté par les attaques et ses PV sont progressivement soignés. Guérilande peut rester attaché à un Pokémon allié jusqu’à ce que ce dernier soit mis K.O. ou que Guérilande se détache. Lorsque le Pokémon allié auquel Guérilande est attaché gagne plus d’énergie Æos qu’il ne peut en recevoir, Guérilande récupère le surplus. Lorsque le Pokémon allié auquel ce Pokémon est attaché marque un panier, Guérilande marque avec la même quantité d’énergie.

Sa troisième attaque de base est renforcée, elle inflige ainsi plus de dégâts et donne également deux fleurs à Guérilande.

Capacités aux niveaux 1 et 2

Synthèse

Si Guérilande n’est pas attaché à un Pokémon allié, il s’attache au Pokémon allié indiqué et lui octroie un bouclier. S’il est attaché à un Pokémon allié, il régénère les PV de ce Pokémon allié. Plus le nombre de fleurs consommées est élevé, plus la quantité de PV restaurés augmente. Si Guérilande se détache, il quitte le Pokémon allié et se déplace dans la direction indiquée.

Fouet Lianes

Guérilande frappe devant lui avec des lianes semblables à des fouets, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et réduit leur vitesse de déplacement pendant une courte durée.

Capacités au niveau 4

Soin Floral

Si Guérilande n’est pas attaché à un Pokémon allié, il s’attache au Pokémon allié indiqué et lui octroie un bouclier. S’il est attaché à un Pokémon allié, il régénère les PV de ce Pokémon allié. Plus le nombre de fleurs consommées est élevé, plus la quantité de PV restaurés augmente. Le surplus de PV régénéré du Pokémon allié est converti en un bouclier. Si Guérilande se détache, il quitte le Pokémon allié et se déplace dans la direction indiquée. Une fois améliorée, cette capacité augmente également la vitesse de déplacement du Pokémon allié auquel le lanceur est attaché pendant une courte durée.

Doux Baiser

Si Guérilande n’est pas attaché à un Pokémon allié, il s’attache au Pokémon allié indiqué et lui octroie un bouclier. S’il est attaché à un Pokémon allié, il accumule de la puissance avant de rendre amoureux les Pokémon adverses dans la zone d’effet. Les Pokémon amoureux sont automatiquement attirés vers Guérilande. Plus le temps de chargement est long, plus la zone d’effet est grande ; et plus le nombre de fleurs consommées augmente, plus les Pokémon sont attirés longtemps. Si Guérilande se détache, il quitte le Pokémon allié et se déplace dans la direction indiquée. Lorsque Doux Baiser est améliorée, la capacité augmente également la vitesse de déplacement du Pokémon allié auquel Guérilande est attaché pendant que celui-ci accumule de la puissance.

Capacités au niveau 6

Feuille Magik

Guérilande projette trois feuilles étranges par seconde pendant une certaine durée. Les feuilles visent les Pokémon adverses dans la zone d’effet et leur infligent des dégâts si elles les touchent. Ces feuilles peuvent également infliger des dégâts aux Pokémon adverses cachés dans les hautes herbes. Si les feuilles infligent des dégâts six fois au même Pokémon adverse, celui-ci devient incapable d’agir. Si cette capacité est utilisée lorsque Guérilande est attaché à un Pokémon allié, sa zone d’effet est élargie. Améliorer Feuille Magik augmente le nombre de feuilles lancées chaque seconde à un total de quatre.

Nœud Herbe

Guérilande libère des lianes dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et les immobilise. Cette capacité peut toucher jusqu’à deux Pokémon adverses à la fois. Si elle touche deux Pokémon adverses, le deuxième est tiré vers l’endroit où se trouve le premier, ce qui inflige des dégâts aux deux Pokémon. Nœud Herbe peut être amélioré pour augmenter la zone d’effet.

La capacité Unité de Guérilande : Prairie Prodigieuse

Guérilande crée une large zone de hautes herbes autour de lui-même. Tout comme avec les autres hautes herbes sur la carte, les Pokémon dans cette zone ne peuvent pas être vus. Si un Pokémon allié entre dans ces hautes herbes, il récupère graduellement des PV tant qu’il reste dans cette zone. Guérilande obtient des fleurs spéciales dans ces hautes herbes. En consommant ces fleurs spéciales, Soin Floral et Doux Baiser sont renforcés.

Analyse de la méta

Guérilande rejoint Pokémon UNITE en tant que premier Pokémon pouvant être invulnérable pendant une longue période, tout en offrant continuellement du soutien à son équipe ! Soin Floral permet à Guérilande de s’attacher à un Pokémon allié et de le soigner tout en infligeant des dégâts sans risque et en immobilisant les Pokémon adverses avec Feuille Magik et Nœud Herbe. Pour une combinaison plus offensive, Guérilande peut utiliser Doux Baiser à la place de Soin Floral pour s’attacher à un Pokémon allié et rendre amoureux un Pokémon adverse, ce qui en fera une cible facile pour les attaquants de l’équipe.

Guérilande brille particulièrement lorsqu’il s’agit de soutenir les Pokémon pouvant bénéficier de la durabilité offerte par Soin Floral, et des contrôles de foule de Doux Baiser, Feuille Magik et Nœud Herbe. Une combinaison centrée sur Soin Floral et Nœud Herbe est très forte lorsque Guérilande est attaché à un puissant Pokémon Attaquant à distance comme Pyrobut et Lanssorien. Soin Floral permet de garder ces Pokémon en bonne forme, tandis que Nœud Herbe arrête net les Pokémon Rapides comme Absol ou Zoroark.

Cette configuration est également efficace lorsque Guérilande est attaché à des Pokémon Rapides, puisque ces derniers manquent souvent de robustesse, et ils profiteront du blocage supplémentaire octroyé par Nœud Herbe. Guérilande peut également opter pour Doux Baiser à la place Soin Floral s’il a plus de chance de s’attacher à de solides Défenseurs comme Ronflex, Flagadoss et Desséliande. Ces Pokémon nécessitent moins de soins et peuvent tirer parti des contrôles de foule procurés par les capacités Doux Baiser, Feuille Magik ou Nœud Herbe de Guérilande.