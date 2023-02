Aiguisez votre esprit! Ce mois-ci, Seven Doors sera lancé sur PlayStation®, Xbox et Nintendo Switch™

Rotterdam, Pays-Bas – 3 février 2023 – SOEDESCO® confirme la date de sortie de Seven Doors, le jeu d’énigmes à la première personne. Le 21 février 2023, le jeu sortira numériquement sur PS4™, PS5™, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu sera disponible sur toutes les plateformes pour 4,99 € / 4,99 $* (dans votre devise locale).

Aiguisez votre esprit

Résolvez de délicates énigmes et vivez sept ambiances différentes. Chacune est unique, spéciale et surprenante, et aiguisera votre sens de la déduction. Restez en vie jusqu’à la dernière porte, mais attention ; certaines pourraient directement ouvrir sur votre perte.

À propos de Seven Doors

Dans ce jeu de réflexion à la première personne, élucidez des énigmes, déchiffrez des langues secrètes et survivez à des pièges mortels dans sept atmosphères différentes empreintes de mystère et de secrets. Plongez dans des environnements uniques : qu’il s’agisse d’une atmosphère sombre d’inspiration baroque antique ou d’un jeu d’échecs géant, aucune pièce n’est identique à une autre. Mettez à l’épreuve vos talents pour résoudre des casse-tête et découvrez ce qui se cache derrière la septième et dernière porte, si vous parvenez à toutes les franchir. Caractéristiques Explorez sept énigmes derrière sept portes différentes, chacune possédant une atmosphère unique

Profitez d’environ 2 à 3 heures d’énigmes exigeantes qui vous mettront au défi

Laissez-vous emporter par la richesse de la bande sonore, plébiscitée par les critiques

Découvrez encore plus d’énigmes secrètes après la septième porte dans cette nouvelle version étendue du jeu