Dotée de plusieurs distinctions notables, la première grande saison de Life is Strange a su faire parler d’elle. Découpée en plusieurs épisodes, le joueur était ainsi tenu en haleine avant de comprendre et de découvrir enfin le dénouement de cette grande aventure. Le succès fut tel que les développeurs se sont amusés à reprendre le concept à maintes reprises, offrant dès lors aux amoureux de ce jeu narratif, d’autres épopées plus ou moins haletantes. C’est aujourd’hui dans l’une de ces grandes balades que nous allons nous embarquer, avec ses points forts et ses indéniables points faibles.

Développé par Dontnod Entertainment, et édité par Square Enix, Life is Strange 2 conte l’histoire de deux frères : Daniel, âgé de 9 ans, et son aîné Sean, lui même âgé de 16 ans. Ses derniers évoluent dans un univers paisible et très classique, avec les aléas de l’adolescence et les conflits inévitables au sein d’une même fratrie. Leur père, garagiste, se montre protecteur et à l’écoute de ses garçons, tandis que leur mère a quitté le domicile familial pour des raisons alors inconnues.

L’élément déclencheur de l’aventure arrive… Tout débute par une altercation avec un adolescent qui s’en prend un peu trop violemment à Daniel pour une simple bêtise d’enfant. Sean intervient dans un premier temps afin de prendre la défense de son petit frère… tandis que le père arrive rapidement pour comprendre ce qu’il se passe devant chez lui. Le conflit dégénère, la police s’en mêle… Et dans un mystérieux fracas, le flic est désormais au sol, au côté du papa qui a perdu la vie dans l’ignoble mésaventure. Paniqués et sous le choc, Sean et Daniel prennent la fuite… ainsi débute une grande cavale à travers l’Amérique avec un objectif fil rouge : rejoindre le Mexique afin d’y retrouver les terres natales de leur papa.

La vie est un choix

L’intégralité des 5 épisodes sont disponibles dans la version Switch. Ainsi, le joueur est invité à avancer dans l’histoire à son rythme sans la frustration de devoir attendre la suite de son aventure.

Cette aventure est avant tout narrative, sachez-le ! Vous passerez la majorité de votre temps à lire des lignes et des lignes de textes. Néanmoins, les interprétations sont particulièrement réussies, avec des intonations justes et des mises en scène plutôt cohérentes. Les sous-titres, disponibles en français, s’avèrent être de bonne qualité, mais soulignons dès à présent que nous avons rencontré deux difficultés à leur égard : il nous est arrivé à plusieurs reprises de constater un manque de fluidité dans la retranscription des dialogues (certains manquent complètement mais restent sans importance), nous obligeant ainsi à lire à toute vitesse. Aussi, un bug est apparu à la fin du premier épisode : les sous titres ont tout simplement disparu ! Après un aller/retour dans les paramètres (où les sous titres étaient bien activés…) et surtout un redémarrage de la console, tout est redevenu normal.

Fort heureusement, il ne s’agira pas (tout de même !) de rester passif devant ce film avec un seau de pop corn dans la main. L’investissement du joueur reste présent, même si son influence restera finalement assez superficielle dans l’ensemble.

Au fil de la partie, le joueur est invité à prendre en main Sean, le plus grand des deux garçons. Ce dernier se déplace aisément dans les environnements, sans latence. L’ensemble de l’aventure reste néanmoins très linéaire, Sean ne pourra pas aller où bon lui semble et sera tout simplement bloqué. De (très) nombreux objets peuvent être observés, manipulés, parfois même utilisés. Là, résonne le premier point fort (ou point faible selon vos préférences !) de Life is Strange : il convient d’apprécier toucher à tout, d’observer son environnement et ainsi prendre le temps de bien asseoir la compréhension de l’univers environnant. Qu’il s’agisse de photos, de lettres, de babioles, de tout ce qui est votre portée, Sean décortique tout ce qu’il trouve.

Pour ce faire, les différents boutons de la manette sont visibles à l’écran lorsqu’une action est possible. Le joueur peut ainsi sélectionner ce qu’il souhaite réaliser : observer, prendre, utiliser… la prise en main est particulièrement facile et intuitive. Tout est visible sur l’écran, aucune difficulté n’est à signaler à ce sujet, si ce n’est le choix de certaines actions lorsque trop d’objets sont présents au même endroit.

Tandis que vous allez devenir un addict de l’histoire des objets en tout genre, de nombreux choix vous seront proposés. Allez-vous prendre le temps d’écrire une lettre ? Prendrez-vous cette canette plutôt que l’autre ? Qu’allez-vous faire de votre argent ? De nombreuses interrogations sont ainsi faites au joueur qui est libre de faire ses propres choix.

Trois types de choix s’offrent au joueur au fil de la partie. Les plus classiques, sans limite de temps, seront les plus nombreux. D’autres demanderont une prise de décision plus rapide. Les derniers, enfin, seront plus impactants encore sur la progression de l’histoire et se présenteront de manière différente à l’écran qui se scinde alors en deux : quel choix ferez-vous… ?

Soulignons que nous avons apprécié retrouver à la fin de chaque épisode les statistiques des différents choix réalisés par les joueurs, afin de comparer nos réponses.

Les prises de décision les plus importantes seront principalement centrées sur la relation avec votre petit frère, Daniel. Cette relation unissant les deux protagonistes principaux est en effet au centre de l’aventure…

La vie est auprès des siens

S’il y a un point qui risque de mettre tout le monde d’accord, c’est bel et bien la relation touchante et réaliste entre les deux frères. Dès le premier épisode, cette relation est mise en avant avec les premiers conflits redondants qui existent au sein d’une fratrie. Au fil des épisodes, tandis que Sean se montre toujours protecteur envers son petit frère, Daniel grandit et sans vous spoiler, les premières véritables tensions surviennent… deux adolescents qui se retrouvent sur les routes sans adulte pour les aiguiller dans leur périple, voilà de quoi rendre nerveux !

Pour autant, Sean et Daniel feront de nombreuses rencontres sur la route. Chaque épisode présente ainsi une étape particulière de leur vie, de leur aventure. Ainsi, les deux garçons devront faire face à de nombreux dangers, mais aussi et toujours faire les bons choix afin de parvenir à s’entourer des bonnes personnes tout en restant très vigilants à ne pas se faire prendre par les autorités.

Aussi, l’aventure dévoile assez rapidement une faculté très particulière du jeune Daniel. Un pouvoir qui aidera les deux frangins tout au long de l’aventure mais qui pourrait aussi s’avérer particulièrement dangereux s’il était découvert par des personnes mal intentionnées… Quoiqu’il en soit, le joueur pourra ainsi faire appel à Daniel afin de pouvoir se sortir de situations délicates.

La vie est belle (mais pas trop)

Qui dit jeu narratif, dit une certaine contemplation. Rappelons tout de même que Life is Strange 2 est un titre sorti en 2018.

Porté aujourd’hui sur Switch, les graphismes sont plutôt hétérogènes : certains décors sont particulièrement réussis, avec des jeux de lumière et de profondeur réussis, avec cet esprit contemplatif que nous lui recherchions. Néanmoins, certaines textures restent assez cubiques, tout comme la réalisation de certaines expressions ou visages. Ainsi, le joueur jongle entre exclamations possibles devant certains paysages, tandis que d’autres séquences restent datées. Quelques bugs sont aussi à déplorer (principalement dans les épisodes 2 et 3), nous avons surpris à plusieurs reprises Daniel voler dans le décor (non, il ne s’agit pas de son pouvoir)…!

L’univers musical, en revanche, est une réussite sans fausse note. Très rapidement, le jeu s’ouvre sur des musiques de qualité, offrant parfois quelques fonds sonores particulièrement agréables. Les bruitages qui accompagnent l’ensemble des déplacements et des actions sont tout autant réussis, et nous vous conseillons de jouer au casque afin d’être parfaitement plongés dans cette atmosphère.

La vie est imparfaite

Après avoir parcouru l’intégralité des épisodes, et toujours sans vous dévoiler quoique ce soit sur le déploiement de cette épopée américaine, force est de constater que nous avons parfois été agacés par certaines longueurs, jusqu’à ne plus prendre grand plaisir à fouiner les scènes. Nos deux adolescents rencontrent d’importantes difficultés sur le chemin, presque un peu trop, et malgré de belles rencontres, certains dénouements restent prévisibles et finalement assez longs à survenir…

Par ailleurs, nous aurions aimé avoir plus de surprises au fil du titre. La mécanique de jeu reste, en effet, globalement la même, et malgré quelques bonnes idées, l’implication du joueur reste encore trop superficielle, avec l’impression de rester en retrait dans toute cette aventure.

Tout au long de votre grande épopée, Sean peut prendre le temps de s’installer afin d’observer les alentours et ainsi coucher ce qu’il voit sur son carnet de dessins. Plutôt doué dans la matière, nous avons apprécié l’idée de mettre en avant cet aspect artistique de l’adolescent. Néanmoins, la création de dessins est loin d’être intéressante (il suffit de bouger le joystick « bêtement » après avoir regardé devant soi), et n’aboutit finalement pas à grand chose dans l’aventure…

Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller de ne surtout pas avancer en ligne droite avec pour seul objectif d’aller plus loin dans l’histoire… l’aventure se bouclerait alors particulièrement rapidement, avec une impression d’avoir été un peu floué sur l’impact du joueur. Life is Strange 2 s’adresse à ceux qui aiment prendre leur temps et qui parviennent aisément à donner du temps au temps.

Life is Strange 2 est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 32 euros environ. La version comporte les 5 épisodes de l’aventure et vous permettra d’atteindre le dénouement.

Le saviez vous ?

Si vous souhaitez télécharger Life is Strange 2, sachez qu’il vous faudra très probablement faire de la place sur votre Switch : plus de 27Go sont nécessaires pour lancer le titre… !

Conclusion 6.8 /10 Grande aventure sur les routes américaines, Life is Strange 2 s'adresse à toutes celles et ceux qui apprécient les aventures narratives, avec de longues phases de dialogues et d'observation. Le joueur est en effet invité à prendre le temps d'observer son environnement et à prendre les décisions qui lui semblent les meilleures pour survivre dans un univers rude et difficile. La véritable beauté du soft s'articule autour de la relation entre les deux frères, une relation qui parvient à évoluer au fil des épisodes, au fil de la croissance notamment du jeune Daniel. De nombreuses rencontres permettent de donner chaque fois un souffle nouveau sur l'aventure, tandis que les paysages se succèdent avec plus ou moins de profondeur et de réussite, laissant parfois le joueur face à des textures encore plus esthétiques, quand d'autres appellent à la contemplation. Malgré quelques twists assez forts au fil de l'aventure, elle n'en reste pas moins, à maintes reprises, monotone et redondante dans les actions du joueur, qui reste finalement un peu trop passif dans toute cette aventure ! LES PLUS Belle aventure humaine, avec une relation entre frères particulièrement réussie.

Prise en main facile et globalement agréable.

Un univers musical réussi.

Traduction française. LES MOINS Une réflexion reste possible sur certains messages véhiculés par le soft... les deux adolescents sont souvent prêts à tout pour survivre...

Quelques graphismes datés.

Impact du joueur très relatif...

Quelques bugs au niveau de l'affichage des sous-titres.

Dessiner oui... mais pour quoi faire ? Détail de la note Graphismes 0

Univers sonore 0

Jouabilité 0

Renouvellement du gameplay 0