6 /10

Roller Drama est un jeu que nous aurions tellement voulu apprécier. Le mélange de visual novel et de jeu de sport est foncièrement intéressant, mais le jeu, en s’éparpillant, se perd et propose une partie sport très répétitive et peu intéressante, ainsi qu’une histoire qui aurait pu aller beaucoup plus en profondeur. Nous avons apprécié les graphismes, la bienveillance et les personnages, cependant, un bug en version 1.0.1 nous empêche d’aller plus loin que le quatrième match.