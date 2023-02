Nintendo vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe intitulée « Welcome to Merry Magoland ». La vidéo présente les différentes attractions basées sur les sous-jeux auxquelles peuvent participer jusqu’à quatre joueurs. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe sera lancé sur Switch le 24 février 2023.

