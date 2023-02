Alors que les yeux des fans sont plutôt tournés sur le prochain Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key à venir le 24 Mars 2023 sur Nintendo Switch. Rappelons aussi que contrairement au second jeu, les quelques fans francophones continuent de prier pour une annonce de traduction FR qui n’existera probablement jamais. Koei Tecmo se permet une petite folie durant le Nintendo Direct Japonais en annonçant le remake du premier jeu de la série Atelier. Ainsi, Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg a été annoncé pour cet été 2023 avec un petit trailer pour présenter le titre. Gageons que si localisation il y a, la traduction sera certainement uniquement anglaise. Nous vous laissons le petit trailer d’annonce japonais ci-dessous.

