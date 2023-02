Une des annonces phares de ce Nintendo Direct fut le retour de la licence Baten Kaitos, 20 ans après leurs sorties initiales. Ces JRPG sont le fruit d’une collaboration entre Monolith Soft et Bandai Namco exclusivement pour la Nintendo Gamecube. Ainsi, Bandai Namco nous proposera cet été de jouer à Baten Kaitos I & II HD Remaster sur nos Nintendo Switch. Beaucoup de question reste en suspens après le trailer et les informations se croisent entre la page eShop du jeu et le site de Bandai Namco. Nous reprenons ci-dessous les détails délivrés par Bandai namco puisque rentrant bien plus dans les détails même techniques de ces remaster. Notamment la mention d’une traduction Française pour le premier jeu mais absente pour l’opus Origins. Nous vous laissons également le trailer du Direct ci-dessous après les informations en attendant une date de sortie plus précise des jeux.

Détails sur le jeu:

– Doublage: Japonais

– Traduction des textes:

Baten Kaitos: Les ailes éternelles et l’Océan Perdu: Japonais, Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié et Coréen

Baten Kaitos Origins: Japonais, Anglais, Chinois Traditionnel, Chinois Simplifié et Coréen

– Résolution: Mode TV à 1920×1080 (*monte jusqu’à une résolution 2K)

– Framerate: 30 FPS

– Compatibilité Nintendo Switch Lite

– Fonctionnalité en ligne: Non annoncé

– Fonctionnalité hors ligne – service payant: Non annoncé

– DLC Payant: Non annoncé

– Requiert une microSD/SDHC/SDXC pour les sauvegardes

– Poids du jeu: 8Go

– Nombre de sauvegarde possible:

Baten Kaitos: Les ailes éternelles et l’Océan Perdu: 30

Baten Kaitos Origins: 30