Cela fait plus de 4 ans que Atlus a teasé le « Next Stage » de la série Etrian Odyssey puis le teaser a fini perdu au plus profond d’un des labyrinthes de la licence. Le Nintendo Direct ne nous aura pas montré de nouvel opus mais Atlus semble y aller en douceur en annonçant Etrian Odyssey Origins Collection à venir sur Nintendo eShop dès le 1er Juin 2023. Une petite mise en bouche proposant les 3 premiers opus de la série en une collection remaster HD et plusieurs options de qualité de vie pour moderniser le gameplay comme une map qui peut se dessiner à la main ou de manière automatique ainsi que plusieurs niveaux de difficulté. Il sera également possible d’acheter les jeux à l’unité. Pour les connaisseurs, il s’agit bien du remaster HD des jeux Nintendo DS et il ne semble y avoir aucune mention du contenu des remakes Etrian Odyssey Untold I et Untold 2 qui étaient paru sur Nintendo 3DS. Pour conclure sur une bonne nouvelle, la page eShop du jeu indique une traduction française de chacun des opus, ce qui est une première pour Etrian Odyssey II et Etrian Odyssey III. Nous vous laissons le trailer d’annonce ci-dessous.

