La mise à jour « World Map » marque une étape avant la sortie définitive de ce jeu de rôle et de stratégie plébiscité par les fans

Encensé notamment par Shroud et Sacriel pour la flexibilité de ses classes et son dynamisme permanent, Stolen Realm reprend toute la profondeur des mécaniques stratégiques des RPG comme Divinity: Original Sin, et y apporte sa touche personnelle. Le système de tours synchrones permet aux membres de l’équipe du joueur et ceux de l’équipe ennemie d’exécuter leurs actions simultanément, générant des affrontements rapides, qui sont d’ordinaire l’apanage des Action-RPG, sans pour autant sacrifier l’aspect stratégique tant apprécié des fans de tour par tour.

Burst2Flame est heureux d’annoncer que Stolen Realm, son RPG de stratégie au tour par tour synchrone, quittera l’Accès Anticipé pour sortir sur PC, Xbox et Switch au deuxième trimestre 2023. Le studio dévoile aujourd’hui la nouvelle mise à jour « World Map », qui supprime la transition entre la carte et les combats, introduit trois nouvelles zones ainsi qu’une multitude d’autres ajouts et améliorations, et prend en charge le français, l’allemand, l’espagnol, le japonais, le coréen et le chinois simplifié.

Stolen Realm dispose d’un système de classes hautement personnalisables, qui vous permet de créer des classes traditionnelles ou de forger votre propre champion en donnant libre cours à votre instinct. Imaginez un assassin lanceur de sorts, un prêtre né de la glace ou un chevalier des ombres, en puisant dans plus de 300 compétences existantes. Avec plus de 700 objets entièrement modifiables à dénicher, c’est d’autant plus de possibilités qui viendront enrichir votre façon de jouer. Utilisez Abbadon la pourfendeuse d’âmes, une masse mythique qui ressuscite les ennemis tués en guerriers squelettiques qui combattront à vos côtés, ou dégainez Bloodletter, une épée maudite qui octroie un pouvoir supplémentaire au prix de votre sang. Des événements spéciaux de type D&D, où les effets des parchemins d’attributs sont permanents, poussent encore plus loin l’élaboration de votre personnage, dans ce jeu dont la vocation première est de vous inciter sans cesse à faire des choix décisifs.

Avec cette dernière mise à jour, le monde de Stolen Realm, qui évolue au fil des expéditions que vous entreprenez seul ou jusqu’à six joueurs via le système coopératif sans friction, s’agrandit. Plongez au cœur des Grands Halls en ruine des Nains, aventurez-vous dans les étendues sauvages de la Jungle d’émeraude et percez les mystères des Marécages engloutis, tout en affrontant les nouveaux ennemis qui se dresseront sur votre route, tels que des araignées, des scorpions géants ou les gigantesques Wyrms. La transition entre la carte du monde et les combats disparaît, ces derniers prendront part directement sur la carte du monde.

La liste complète des fonctionnalités apportées par la mise à jour « World Map » est disponible ici.

« Nous espérons que les joueurs apprécieront le nouveau contenu que nous leur proposons aujourd’hui avec la mise à jour « World Map », et nous avons hâte de sortir Stolen Realm dans sa version complète sur PC, Xbox et Switch au deuxième trimestre 2023, a déclaré Jason Jolley, développeur. Notre objectif avec Stolen Realm est de nous concentrer sur l’attrait principal des RPG. Nous voulons nous assurer que les joueurs sont toujours en train de se battre, de chercher des butins et de faire des choix passionnants, avec la liberté de pouvoir jouer entre amis quand ils le souhaitent grâce à l’échelonnage automatique de leur niveau. Ce fut un réel plaisir de voir à quel point ce concept a trouvé sa place au sein de notre communauté pendant la phase d’Accès Anticipé, et nous sommes impatients de faire découvrir le jeu à un maximum de gens à sa sortie. »