En marge du Nintendo Direct de hier, Koei Tecmo Japon a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, sur sa chaîne Japonaise. L’occasion de découvrir de nouvelles images (et costumes à débloquer) pour ce remaster (attendu par certains d’entre nous) qui débarquera le 9 Mars 2023 sur Nintendo Switch !

Prêt(e)s à rejouer les Paparazzi des esprits avec votre Camera Obscura ?

Qu’est-ce que PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire ?

PROJECT ZERO : Le Masque de l’Éclipse Lunaire est sorti en 2008 sur Wii en tant que quatrième titre de la série PROJECT ZERO. Suite à la remastérisation de PROJECT ZERO : La Prêtresse des Eaux Noires, cet autre chef-d’œuvre de la série PROJECT ZERO va lui aussi être ramené à la vie avec des graphismes améliorés.

À propos du jeu

Les protagonistes étaient enfants lorsqu’elles visitèrent l’île isolée de Rogetsu. Leur séjour les amènera finalement par disparaître mystérieusement au beau milieu d’un festival. Le titre commence lorsque nos protagonistes décident de retourner visiter l’île à la recherche des souvenirs perdus liés à cet évènement.

Sur place, elles tenteront de repousser les fantômes qui les attaquent, ne pouvant compter pour cela que sur la faible lueur d’une lampe torche et sur un appareil photo ayant la capacité de photographier l’inimaginable : la Camera Obscura.

La Camera Obscura

Un vieil appareil photo capable de repousser les fantômes et de sceller leur pouvoir en les photographiant. Équipez-vous de lentilles plus puissantes et changez de pellicule pour prendre des clichés encore plus dévastateurs. Cet appareil photo révèle aussi les « choses qu’on ne peut pas voir » vous permettant de trouver des indices qui aideront à la découverte d’objets perdus.

Explorez l’île de Rogetsu

Explorez des demeures faiblement éclairées et des hôpitaux abandonnés sur l’île en vous repérant uniquement à l’aide du clair de lune et de la faible lueur d’une lampe torche. L’intrigue se dévoilera au fur et à mesure en « touchant » certains endroits clés.

À partir d’articles de journaux et de notes, vous découvrirez le passé dans lequel des incidents abominables se sont produits, vous démêlerez les souvenirs perdus des protagonistes et découvrirez la vérité.