Strictly Limited Games, en partenariat avec 7Levels, est ravi d’annoncer le début des précommandes des éditions en boîte exclusives et très limitées de Jet Kave Adventure sur Nintendo Switch. Cette sortie passionnante du jeu de plateforme de 2019 est prévue pour l’automne 2023 et les collectionneurs avides peuvent précommander leur édition limitée exclusive, à partir du dimanche 12 février ! Ces éditions seront uniquement disponibles chez Strictly Limited Games et seront la seule version physique du jeu.

Dans un univers qui mêle paléolithique et science-fiction, Jet Kave Adventure rassemble tous les ingrédients des meilleurs jeux de plateforme en 2,5D, des nombreuses scènes d’action aux combats de boss complexes en passant par les secrets bien cachés et les tactiques les plus impressionnantes. Incarnez Kave, l’homme des cavernes à réaction. Cet ancien chef banni par sa propre tribu est tombé un jour… sur un jetpack ! Cet engin fait de lui le seul homme préhistorique capable d’affronter « l’envahisseur extraterrestre », un type pas très aimable venu du ciel qui n’hésitera pas à déclencher une éruption volcanique catastrophique simplement pour réparer son vaisseau spatial. Ainsi commence la quête de Kave. Pourra-t-il sauver l’île et prouver sa valeur à la tribu ? Oubliez les double-sauts, vous avez un jetpack ! Ce bijou de technologie extraterrestre change vraiment la donne, pour Kave comme pour vous. Maîtrisez la plateforme avec votre engin à réaction : survolez les précipices, défoncez les murs, frappez les ennemis et manipulez les obstacles pour mettre un terme à la menace extraterrestre une fois pour toutes.