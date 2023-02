Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 15 février 2023 : iam8bit, Annapurna Interactive, Skybound Games, le développeur Giant Squid et Just For Games ont le plaisir d’annoncer que le jeu d’aventure sylvestre et aquilin The Pathless bénéficiera le 18 avril 2023 d’une édition physique sur Nintendo Switch.

Cette édition comprendra six cartes d’art haute qualité mettant en avant les magnifiques illustrations du jeu.





The Pathless met en scène un duo spécial entre la Chasseuse, un maître archer et un aigle, qui doivent ensemble affronter les ombres qui empiètent sur leur monde. Avec une partition orchestrale enchanteresse, des paysages à couper le souffle et des forêts mystérieuses remplies de secrets et d’énigmes, ce jeu requiert curiosité, habileté et vivacité d’esprit. Le jeu d’action et d’aventure de Giant Squid Studios a été nommé dans plusieurs catégories aux ASCAP Film and Television Music Awards, aux International Film Music Critics Awards et aux Webby Awards. Ce bijou caché a été salué pour sa bande-son captivante, remportant le Game Audio Network Guild Award de la meilleure musique pour un jeu indépendant en 2021, et recevant plusieurs Annual Game Music Awards en 2020, dont ceux de Meilleure composition de l’année, Musique traditionnelle/acoustique, Meilleure musique de jeu, et celui de Meilleure musique de l’année, Thème principal. À propos de The Pathless : Les créateurs d’ABZÛ présentent The Pathless, aventure mystique d’une archère et d’un aigle dans une vaste forêt. Tir à l’arc et fauconnerie

Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse.

Façonnez votre chemin dans un beau monde ouvert plein de secrets. Traversez des forêts brumeuses, des prairies luxuriantes et de froides toundras. Découvrez la sombre histoire de l’île en résolvant des énigmes dans de vieilles ruines et sur la cime des arbres.

Des esprits malins géants rôdent dans les bois. Utilisez tous vos talents pour les chasser, mais sans devenir la proie. Engagez-vous dans des combats épiques contre des bêtes maudites et restaurez la lumière sur le pays. The Pathless sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch le 18 avril 2023.