Aujourd’hui dans la série “Vis ma vie”, vous auriez pu choisir un simulateur de pompier dans un aéroport, de policier d’autoroutes allemandes, de sauveteur en montagne, de fermier, de conducteur de train, de chasseur, de pilote de ligne, mais non, la destinée a voulu que vous veniez découvrir l’envers du décor d’un garage pour motos. Vis ma vie de mécanicien moto : à vous les grosses cylindrées, les moteurs qui pétaradent et les jolies filles sur le porte-bagage.

Une simulation sans les mains dans le cambouis et les ongles noirs

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 est comme son nom l’indique un jeu de simulation de mécanicien spécialisé dans les deux-roues. Ici, le joueur-mécano va donc accepter des contrats pour réparer, améliorer ou customiser des motos. Chaque mail reçu dans le jeu est en réalité une quête à accomplir avec une liste d’éléments mécaniques à réparer ou à remplacer.

Il va donc falloir faire un contrôle de la moto pour repérer les éléments en rouge qui sont les éléments à changer. Puis il va falloir démonter lesdits éléments, acheter leur équivalent en neuf et les installer sur la bécane. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 se trouve à mi-chemin entre un puzzle et un jeu de mécano.

Notre garage est modélisé en trois dimensions, la moto est installée sur un établi en plein centre de la pièce et nous pouvons tourner autour et zoomer sur les différentes parties de la moto : la roue avant, le moteur, les éléments électriques, la selle, la roue arrière. Ce n’est pas très joli, mais on reconnaît les différentes pièces de la moto.

Le principal souci vient de l’ergonomie du jeu. Motorcycle Mechanic Simulator 2021 a été conçu pour être joué sur PC à la souris. Son adaptation sur Switch s’est faite au chausse-pied, sans prendre en considération les spécificités de la console. Le joueur se retrouve donc avec des menus dont les accès sont tout sauf intuitifs, des zooms et dézooms jamais au bon endroit, et des soucis d’affichage qui peuvent s’avérer bloquants. Il arrive que l’on ouvre une fenêtre pour comprendre à quoi sert un élément du moteur et cette fenêtre ne se referme plus, elle reste en surimpression sur l’écran. Là, la seule solution est de relancer le jeu et de reprendre la dernière sauvegarde.

Une simulation sans l’odeur de gasoil, sans l’odeur d’huile usagée

En termes de fun, on repassera. C’est fastidieux de démonter un moteur, surtout quand une pièce n’est accessible qu’après avoir démonté, deux voire trois ou quatre autres morceaux de la moto avant. Le démontage des pièces usées ou cassées et le remontage de pièces neuves est long et ennuyeux, et quand on passe son temps à recevoir de nouveaux mails pour de nouvelles motos à réparer, on perd toute envie de continuer. Le fait de passer son temps à faire des allers-retours dans les menus n’aide pas le jeu à être agréable et sympa à prendre en main.

Un autre souci que pose Motorcycle Mechanic Simulator 2021 est le fait qu’il n’a pas été traduit et qu’il est uniquement en anglais. À part, si l’on souhaite devenir mécano outre-Manche où outre-Atlantique, connaître le nom de chaque pièce d’un moteur en anglais n’est pas très utile dans la vie de tous les jours.

On se dit quand même que Motorcycle Mechanic Simulator 2021 peut apporter un peu d’espoir quand on se rend compte que l’on peut tester la moto une fois toutes les réparations effectuées. Hélas, trois fois, hélas, une fois guidon en mains, le jeu s’avère injouable. Quelle honte ! Quelle indignité ! La maniabilité est nulle, les graphismes sont à pleurer et les environnements sont nullissimes. On préfère retourner dans notre atelier avant que nos yeux ne se mettent à saigner, même si ce sont nos oreilles qui risquent de saigner à entendre les musiques inintéressantes et hors de propos pour ce type de jeu.

Si vraiment ce genre de jeu peut passionner, c’est peut-être par le côté RPG avec des bonus et des points d’expérience à acquérir pour débloquer de nouvelles compétences, mais il faut vraiment être capable de faire abstraction de tout le reste.

Conclusion 3.4 /10 Motorcycle Mechanic Simulator 2021 est un portage fainéant du jeu éponyme sur PC. Pas de traduction en français, une interface absolument pas intuitive, une monotonie écrasante, et une jouabilité à moto exécrable. Rien n’est à sauver dans ce jeu à part pour les joueurs posés, prêts à passer un temps infini à visser et dévisser les mêmes boulons pour changer un pneu ou une soupape. LES PLUS Pour les amoureux anglophones de motos LES MOINS Une interface pas ergonomique

Une interface pas ergonomique Uniquement en anglais

Uniquement en anglais Un pilotage médiocre Détail de la note Graphismes 0

Bande son 0

Fun 0

Durée de vie 0

Ergonomie 0