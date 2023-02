Saint-Ouen, France – 20 février 2023 – Le développeur italien Bad Seed et l’éditeur français Just For Games ont le plaisir d’annoncer que le jeu d’énigmes multi-récompensé Crime O’Clock fait partie du Steam Mystery Fest et apporte dans ses valises de nombreuses loupes et indices !

Découvrez dès aujourd’hui les premières affaires de Crime O’Clock dans la démo Steam. Deux enquêtes introductives sont disponibles pour aiguiser vos sens de détective, ainsi que la toute première affaire issue du Véritable Espace-Temps !

La carte de l’Âge de l’Information est basée sur la ville de Milan (Italie), où sont basés les développeurs. Elle comprend entre autre le Duomo di Milano, le Castello Sforzesco, la Cène et plus encore…

Affaire #000 – L’Appartement en Rose – Des bijoux disparus dans un appartement de fashion victim… Un cas classique ? Trouvez le voleur et récupérez les biens volés !

Affaire #001 – L’énigmatique Boisson Vert Citron – Une affaire criminelle mettant en scène le professeur Daniele Marrone, écrivain et archéologue ? S’il vous plaît, asseyez-vous et sirotez…

Affaire #002 – Un Groupe Rouge Sang – Le chanteur légendaire Axl Blood a été victime d’un accident inattendu. Et si tout cela était finalement intentionnel ?

Le crime n’attend personne, alors n’attendez pas trop longtemps si vous voulez restaurer les premières bribes du Véritable Espace-Temps aidé d’EVE, votre meilleure alliée dans cette aventure, car la démo ne sera disponible que pendant le Steam Mystery Fest ! (jusqu’au 27 février 2023)

Essayez-la et ajoutez le jeu à votre liste de souhaits dès maintenant sur Steam : https://store.steampowered.com/app/1736290/Crime_OClock/ .

À propos de Crime O’Clock : ALERTE ! ALERTE ! L’ESPACE TEMPS EST EN DANGER ! Empêchez les crimes avant qu’ils ne se produisent ! It’s Crime O’Clock ! Enquêtez sur des affaires à travers le temps et des cartes évolutives en dévoilant une histoire reliée entre elles. Serez vous assez observateur pour résoudre les mystères ? Le crime n’attend personne ! Voyage dans le temps En tant que détective du temps, votre travail consiste à résoudre des crimes dans le temps qui n’auraient jamais dû se produire ! Chaque carte comporte plusieurs marqueurs temporels à visiter et à utiliser pour résoudre différents cas de piratage, de meurtre, de vol et bien plus encore. Mais un fil conducteur d’événements étranges se développe au fil des siècles… A vous de comprendre ce qui a pu dérégler le temps et propager tous ses crimes, puis annulez-les avant même qu’il n’arrive ! Une carte en constante évolution Quelque chose ou quelqu’un essaie de perturber le temps, trouvez de quoi il s’agit et résolvez le plus grand crime de l’Histoire ! D’ÉNORMES cartes zoomables sont à votre disposition dans chacune des époques. Ce sera le terrain de jeu idéal pour vos différentes enquêtes, déductions et recherche d’indices. [Vous devez utiliser une méthode déductive pour combiner les indices collectés et rechercher les pièces manquantes. En résolvant les enquêtes, la carte change et de nouvelles aventures sont débloquées. EVE – Outils, et les systèmes d’aides Comme vous avez pu le constater, il s’agit d’un jeu d’enquête où votre unique besoin sera votre cerveau pleinement fonctionnel pour déjouer les crimes ! Vous ne serez pas seul dans votre travail : EVE, une IA supérieure, vous aidera en vous fournissant des conseils et des outils. Grâce au système d’EVE, vous disposez de nouveaux moyens pour trouver des indices et des preuves : des sessions de déduction alternant avec des mécanismes d’action et de puzzle pour une expérience utilisateur complète. Au cours de votre aventure, EVE fera évoluer ses systèmes, débloquant ainsi de nouvelles fonctionnalités pour vous aider… Explorez cinq époques différentes L’ère Steampunk, avec des automates, des inventions folles et des mystères gothiques.

La cité d’Atlantis, avec ses cristaux magiques et sa civilisation pacifique et utopique.

L’âge de l’Information, basé sur la ville réelle de Milan en Italie, ville natale des développeurs. Il présente certains des bâtiments les plus emblématiques tels que le Duomo di Milano, le Castello Sforzesco, la Cène et bien d’autres encore ! Crime O’Clock sera disponible en 2023 sur Nintendo Switch et PC/Mac (Steam).