Alors que les prochains jours sont décisifs dans les accords pour le rachat d’Activision par Microsoft, et que les médias, influenceurs Français et autres fanboy de Sony hurlent et espèrent que le deal soit annulé, Microsoft fait un très belle annonce ce matin.

Il y a quelques mois, Microsoft a fait part de son intention de proposer Call of Duty aux joueurs Nintendo si l’acquisition d’Activision Blizzard se concrétise. Alors que cet accord est toujours en suspens, Nintendo et Microsoft ont fait un grand pas dans l’avenir de Call of Duty pour les fans de Nintendo. Microsoft a officiellement annoncé la signature d’un accord légal de 10 ans qui permettra aux titres Call of Duty d’arriver sur les plateformes Nintendo. Cet accord comprend des spécifications stipulant que les versions Nintendo de ces titres Call of Duty sortiront le même jour/date que les versions Xbox, et qu’elles auront la parité avec toutes les fonctionnalités/contenu des autres versions. De quoi fragiliser encore plus la position de Sony qui pleure sur la concurrence déloyale (mais uniquement que quand c’est eux qui ne sont pas en position de force).

A noter que Microsoft ne parle à aucun moment de Nintendo Switch, ce qui montre qu’ils visent surtout la prochaine console de Nintendo si elle sort vite (fin d’année ?). De plus, selon Brad Smith, d’autres jeux Xbox pourraient être concernés à l’avenir dans ce deal.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023