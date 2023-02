Lesquin, le 21 février 2023 – NACON et Passtech Games sont heureux de révéler la première vidéo de gameplay de Ravenswatch, le roguelite coopératif jusqu’à 4 joueurs, inspiré de célèbres contes et légendes du monde entier. Développé par le studio à l’origine du jeu à succès Curse of the Dead Gods, Ravenswatch propose aux joueurs les plus téméraires d’affronter les hordes de Cauchemars, qui corrompent le monde de Rêverie. Ravenswatch sortira en accès anticipé sur Steam le 6 avril 2023 et sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM en 2024.

Rassemblés dans la Ravenswatch, les héros déchus des anciens contes et légendes s’unissent pour affronter les hordes de Cauchemars qui envahissent, détruisent et corrompent le monde de Rêverie.

Scarlet est un personnage inspiré du conte français du Petit Chaperon-Rouge. Dans Ravenswatch, elle n’a fait qu’une bouchée du Grand Méchant Loup. Comme toute lycanthrope qui se respecte, elle se transforme en fonction du cycle jour/nuit et sa panoplie de compétences change en fonction de sa forme. Le jour, elle manie deux dagues avec agilité, tandis qu’elle se laisse envahir par la brutalité et sa soif de sang la nuit.

Franz est le joueur de flûte de Hamelin. Il utilise son instrument corrompu par les Cauchemars pour contrôler une horde de rats. Armé de ses mélodies dévastatrices, il est capable d’affaiblir ses ennemis, tout en restant à bonne distance du danger.

Célèbre roi goth, Beowulf s’est lié à un dragonnet en tentant de sauver son peuple des Cauchemars. Armé d’une lourde épée à deux mains, il invoque son compagnon volant pour améliorer ses attaques et faire barrage face aux hordes d’ennemis.

Basée sur le célèbre conte de la Reine des Neiges, Nyss perd ses dons de guérisseuse à cause des Cauchemars. Elle utilise ses nouveaux pouvoirs meurtriers pour glisser librement à travers le champ de bataille, ralentir ses ennemis et les cribler de pics de glace.

Aladdin est le célèbre héros des Mille et Une Nuits. Alors que sa femme se retrouve enfermée dans la lampe corrompue, Aladdin prend les armes et affronte les Cauchemars pour vaincre la malédiction. Aladdin est un combattant au corps à corps agile capable d’exaucer un vœu de richesse, de vie ou de mort pour renverser l’issue d’un combat.

Inspirée des légendes des sirènes, Mélusine est connue pour avoir noyé de nombreux humains. Alors qu’elle finit par tomber amoureuse de l’un d’entre eux, les Cauchemars viennent frapper à sa porte. Dans sa fuite, elle réalise qu’elle porte l’enfant de son amant et décide de tout faire pour sauver son bébé. Armée d’un orbe magique dévastateur qu’elle peut guider où elle le souhaite, Mélusine est une combattante à distance, capable de plonger dans le sol pour échapper à ses ennemis.

Lors de son lancement en accès anticipé au printemps 2023, Ravenswatch proposera ces 6 personnages jouables. Seul le premier chapitre sera disponible à l’exploration. Le roguelite coopératif proposera un total de 10 personnages et trois chapitres lors de son lancement en 2024.

Aperçu des fonctionnalités de Ravenswatch :

Un roguelite nerveux et coopératif, jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en multi.

Un jeu à la direction artistique inspirée des Dark Comic Books et aux musiques enivrantes.

Des environnements générés de manière procédurale et une méta-progression pour une rejouabilité accrue.

De nombreuses synergies à construire entre les différents héros au fil des parties.

Des améliorations et un bestiaire d’ennemis variés.

Une expérience RPG à part entière comprenant : des quêtes, des missions, des boss, des donjons et des trésors pour améliorer son personnage et affaiblir les Cauchemars.

Ravenswatch sera jouable sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM lors de son lancement en 2024.