Les joueurs incarneront le détective Doe et devront résoudre le mystère qui plane sur Mato Anomalies dès le 10 mars , à l’occasion du lancement de ce visual novel aux influences JRPG. Afin de célébrer cette sortie prochaine, Prime Matter et le studio Arrowiz ont publié une vidéo musicale produite par Mi Jiayu et interprétée par Qi Zhang, la chanteuse de Mist.

Tout au long de l’aventure, le joueur et ses compagnons devront découvrir les secrets que la ville de Mato a à offrir. Le détective Doe devra trouver un moyen de stopper les forces du mal qui sévissent dans les coulisses de cette ville emplie de néons et de mystères…

Le jeu sortira sur PlayStation® 4, PlayStation® 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et sur PC via Steam le 10 mars.